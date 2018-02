Abraham García: “A todos nos ha faltado un puntito”

No fue un buen día para la Gimnástica Segoviana. “Ni para los chicos ni para mí”, reconoció el técnico Abraham García en la rueda de prensa posterior al partido. El hecho de encajar un tanto en el primer minuto de juego condicionó al cuadro castellano –“en un partido fuera de casa, en una situación como la actual, no es el escenario ideal”, comentó–. De todas maneras, el preparador recordó que “a veces las cosas no salen a pesar de que los chicos lo intentan. Igual la forma de tratar de hacerle daño al rival no era la correcta y en este sentido soy el primero que se pone al frente”.

De todas maneras, Abraham García mostró su descontento por el trabajo arbitral, sobre todo por lo que puede afectar al equipo segoviana en los próximos encuentros. “Me duele terminar con dos menos un partido en el que no hemos dado ni una sola patada”, comentó. l