A continuar la escalada

El Racing no ve la permanencia como una quimera. Al contrario, con vistas a las diez últimas jornadas del campeonato liguero del grupo 1 pretende darle continuidad a la racha de resultados de las dos últimas jornadas –una victoria y un empate– en un encuentro que, como lo calificó el cancerbero Mackay, es “super importante. Intentaremos hacer bueno el punto del otro día en un campo que era muy complicado”.



El cuadro verde asume la importancia de hacerse fuerte en A Malata para que sus opciones aumenten –“que no se vaya ningún punto de aquí”,. explica el cancerbero–. Y eso pasa, por supuesto, por la fortaleza defensiva que debe hacer que el cuadro verde apenas encaje partidos en lo que queda de liga regular. “Si encajas menos goles vas a sacar resultados más positivos. Además, como ahora estamos marcando más tantos, así vamos a mejorar los marcadores”, dice.

Para ello, el portero herculino apunta al cambio en el estilo de juego como una de las claves de que el Racing haya mejorado su rendimiento en las últimas semanas. “Hemos cambiado un poco la manera de jugar y nos estamos encontrando mejor y más cómodos. De hecho, estamos peleando por los partidos casi hasta el final”, explica el cancerbero. De hecho, su definición es que “ahora toca jugar de una manera práctica. Es una idea que hemos cogido de manera rápida, la estamos llevando a cabo, y nos está dando resultado”.



Mentalidad

Después de una serie de malos resultados que hicieron al Racing hundirse en la zona de descenso a Tercera División, el portero racinguista explica que “personalmente, estaba fastidiado”. Mackay explica al respecto que sentía que no estaba ayudando al equipo con lo que quería, que era dejar la portería a cero. Y eso se acababa traduciendo en derrotas”.

Pero ahora, tras la victoria de hace dos semanas frente a la Gimnástica Segoviana y el empate del domingo pasado frente al Unión Adarve, el portero reconoce que “estamos un poco más cerca de los rivales. Así que recortamos”.