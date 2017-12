No esperes más para conseguir billetes de tren al mejor precio

Si cualquier época del año puede ser un buen momento para hacer un viaje, con la llegada más que inminente de las Navidades el número de viajeros se multiplica. Visitar nuevas ciudades, volver a casa por Navidad como bien decía el anuncio o simplemente cogerse unos días de relax y de desconexión son algunos de los muchos motivos que llevan a las personas a viajar más en esta época del año. De hecho, y a pesar de que el coche sigue siendo el medio de transporte elegido por la gran mayoría de las personas, desde hace algún tiempo hemos visto cómo ha aumentado el uso de los trenes de media y larga distancia como una opción que no solo es más cómoda y segura sino que también es más barata.

Al fin y al cabo, si tenemos en cuenta el precio del carburante, la puesta a punta previa que necesita un coche antes de realizar un viaje para asegurarnos de que todo está en orden, así como el precio que tendremos que pagar a la hora de aparcar en otra ciudad, no nos debería de extrañar que cada vez más personas opten por otros medios de transporte. Además, si a todo eso le sumamos el hecho de que gracias a Internet cada vez tenemos más y mejores ofertas a nuestra disposición con las que no solo podremos ahorrar dinero sino con la que ganaremos tiempo en nuestras compras, ya no nos quedarán motivos para no elegir el tren antes que el coche para movernos por nuestro país.

De hecho, una de esas opciones que nos encontramos en Internet con las que ahorraremos en la compra de nuestros billetes de tren (independientemente de que estemos buscando billetes para trenes regulares, para trenes AVE o para trenes internacionales) es la página web Trenes.com, un portal donde podremos acceder a las mejores ofertas de billetes de tren del momento. Un recurso que ya tiene el apoyo de cientos de usuarios que han visto cómo es posible ahorrar dinero a la hora de comprar billetes de tren, incluso en épocas tan concurridas como las Navidades o las vacaciones de verano.

El motivo que explica esto es bien simple. Gracias a un algoritmo matemático, y tras haber indicado nuestras preferencias para el viaje en el buscador de la web, tendremos acceso a las diferentes ofertas vigentes para comprar nuestros billetes. Es decir, tan solo tendremos que seleccionar las estaciones de partida y de llegada, la fecha y la hora (o las fechas y horas, en el caso de ser un billete de ida y vuelta) en la que queremos viajar y el tipo de tren (especialmente si se trata de un billete de AVE o de un billete para un destino internacional) y tras pulsar el botón “buscar”, nos aparecerán los diferentes resultados de nuestra búsqueda con las ofertas.

Como podemos ver, no solo se trata de una forma cómoda, rápida y segura de comprar billetes de tren sino que no tendremos que perder tiempo comparando entre las distintas páginas web y entre las distintas ofertas que nos podamos encontrar en la web. Algo especialmente útil en algunas de las rutas más elegidas por los españoles, como por ejemplo los trenes Ferrol Madrid.

Una comodidad que también se refleja en la atención al cliente, en las diferentes formas de contacto (en el caso de que nos surja algún problema durante el proceso de compra o bien si tenemos alguna duda relacionada con el uso de esta herramienta o con los billetes que hayamos comprado) y en el hecho de que tendremos acceso directo a nuestros billetes, tanto en formato electrónico como en papel si optamos por imprimirlos desde casa.

Además de todo esto, y por si no fueran suficientes ventajas, otra de las características de este servicio es la posibilidad de hacer todo este tipo de gestiones, incluyendo la propia compra de los billetes, a través de una aplicación móvil gratuita disponible tanto para los dispositivos Android como para los dispositivos iOS. Algo que no nos debería de sorprender si tenemos en cuenta que Internet y las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestro día a día y han llegado para quedarse y hacernos la vida mucho más cómoda y fácil.

Por último, y al igual que ocurre en otros comercios y recursos online, a la hora de comprar nuestros billetes de tren crearemos una cuenta de usuario desde la que podremos gestionar todo nuestro viaje, incluyendo la posibilidad que hemos mencionado antes de usar un billete electrónico. Una forma segura de comprar nuestros billetes de tren y de no tener razones para no usar más a menudo este medio de transporte tan eficaz.