El interesante mundo del Tarot infravalorado en España

El Tarot es una técnica espiritual muy antigua, tanto lo es que ni siquiera se conoce con certeza su origen de manera exacta y precisa. Se dice que esta práctica comenzó con la creación de imágenes basadas en situaciones que tenían lugar hace cientos de años, pero nunca se ha llegado a saber si tales imágenes se corresponden con la realidad.

La ideología espiritual se basa en otras premisas, pero que tienen mucho en común que algunas de las religiones que existen en la actualidad. La espiritualidad también cree en algo superior que es incontrolable por los seres humanos. Sin embargo, en lugar de creer en una figura determinada, apuesta por la influencia de las energías como forma de regir el mundo. El universo sería considerado el Dios de los espirituales, ya que se considera que el mundo guarda secretos desconocidos para nosotros que mueven los hilos dependiendo de si las energías son positivas o negativas. También incluye la temida magia negra, ya que la existencia de luz conlleva la otra cara de la moneda, la oscuridad.

El Tarot español visto como fraude

Parece creíble creer en un ser superior que ha construido el mundo, pero cuando hablamos de una persona que capta sensaciones, emociones y percepciones extrasensoriales se nos pone la piel de gallina. Quizás tenemos tanto miedo porque sabemos que detrás de todo eso hay una verdad que tememos descubrir. Los Tarotistas eran considerados brujos o brujas, ya que captan las energías de las personas y del entorno para llegar a deducciones tanto presentes como futuras.

No obstante, en otras culturas esta creencia tiene un gran número de seguidores. En las tribus indígenas, la figura del Chamán era la más respetada de toda la comunidad. Los Chamanes eran hechiceros, médicos y sabios. Se decía que podían curar enfermedades tan solo con el manejo de las energías y la creencia en la fe. Actualmente, siguen existiendo sobre todo en los países latinoamericanos, donde a causa de la gran tradición ancestral, la sociedad sigue confiando en estos métodos como formas útiles para solucionar sus problemas. Aunque, en definitiva, se considera un estilo de vida o ideología.

No ocurre lo mismo en España, ya que la espiritualidad está infravalorada. La sociedad no conoce los orígenes de esta práctica y el significado que conlleva. Puede que esto se deba a un alto grado de personas que se han dedicado a desmantelar la imagen del mundo del Tarot, ofreciendo servicios fraudulentos reconocidos por muchos clientes. Los tarotistas por teléfono han sido los que se han llevado la peor parte, ya que han sido criticados por el tipo de servicio ofrecido. El medio en el que se haga no tiene por qué ser determinante para considerar que una persona no proporciona un servicio de calidad. La vía telefónica, así como la online, son tan solo dos formas más de llegar al cliente, facilitando el encuentro sin necesidad de estar físicamente en el mismo espacio

No obstante, el Tarot en España aún no está perdido. Hay profesionales que conservan los métodos milenarios de sus antepasados y que están formados en métodos espirituales durante años, algunos incluso han nacido con ello en base a una percepción más avanzada de la normal.

Si aún tienes ciertos prejuicios en el arte de la adivinación puedes comenzar probando alguna página web que te ofrece tirada completa de Tarot gratis. Es una manera de ponerte en contacto con el Tarot comprobando si se merece alguna credibilidad. No perdemos nada por intentar abrir nuestra mente hacia escenarios diferentes que nunca habíamos pensando probar. La vida está para experimentar, descubrir, investigar y cambiar nuestra manera de pensar. Nadie tiene la verdad absoluta, pero puede que haya otras verdades que se acerquen a la tuya y que ni tú ni siquiera seas consciente todavía.