¡Al fin los afectados por la cláusula suelo obtendrán ayuda!

En el mes de diciembre de 2016 tuvo lugar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la tan polémica cláusula suelo, por la cual se estableció la retroactividad total, haciendo que los bancos tuvieran que reembolsar hasta el último euro cobrado de más desde la firma del contrato. Por lo tanto, miles de afectados se han ido acercando a los colegios de abogados abogados Coruña con el fin de obtener toda la información necesaria acerca de este asunto.

Ante esta situación los letrados piden actuar con prudencia, aconsejando a los usuarios que solo lleven el caso a los juzgados si no hubiera otro remedio. Antes de eso deben intentar pedir asesoramiento a un abogado, para que así este examine detenidamente su caso en concreto y comience el proceso poniendo una reclamación extrajudicial.

Se prevé que las entidades financieras mantengan su resistencia a pagar

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo ordenó a las entidades financieras devolver las cantidades ilegalmente cobradas desde esa fecha, por lo que los bancos dejaron de emitir la tan famosa cláusula suelo. Y sin embargo, estos no reembolsaron el dinero. Por este motivo, después del fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las entidades financieras seguramente mantengan su empeño por no pagar.

Muchos letrados ya se han puesto manos a la obra solicitando una ampliación de la demanda de aquellos casos que se encuentran en trámite en los tribunales, para así conseguir que a sus clientes también les devuelvan el dinero desde la firma del contrato.

¿Cómo puedo contratar los servicios de un abogado?

Actualmente, los abogados de Coruña han recibido una avalancha de clientes, y es que conscientes de que sin reclamación judicial, no hay devolución, han querido seguir insistiendo en recuperar su dinero. Para ello, todos ellos que aún no cuenten con un abogado, pueden valerse de Internet para encontrar al que más le convenga. Solo es necesario hacer una simple búsqueda y automáticamente aparecerán los resultados con un listado de los distintos abogados que puedes contratar.

¿Por qué debo acudir a un abogado?

Los abogados resolverán cualquier duda que tenga el afectado sobre mencionado asunto. Estos estudiarán el caso de cada usuario, para así proporcionarles la solución que más se adapte a sus necesidades. También recibirán consejo y asesoramiento sobre qué hacer, y tendrán más posibilidades de recuperar su dinero.

Hay que tener en cuenta que cada cláusula suelo es diferente. Estas dependen del tipo, de la fecha en la cual fueron firmadas, de la redacción del contrato, así como del importe del préstamo. Por ello, los letrados piden actuar con calma, ya que además cada banco ha actuado de manera distinta. Lo ideal es ponerse en contacto con la entidad financiera para conocer su postura y su disposición para reembolsar el dinero. Hay muchos bancos que, para evitar una demanda, deciden solucionar extrajudicialmente este tipo de conflictos.

Un convenio en La Coruña que ayudará a miles de personas

El Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de La Coruña han llegado a un acuerdo mediante el cual van a prestar asesoramiento gratuito a los afectados por la cláusula suelo en la contratación de sus créditos hipotecarios. Son muchos los servicios que se ofrecerán, entre los cuales cabe destacar: la identificación de los casos en los que se aplicaron cláusulas abusivas, la orientación de los usuarios para llevar a cabo sus reclamaciones, ofrecer todos los documentos necesarios para todo aquel que lo precise e incluso ponerse en contacto con las entidades financieras para negociar.

Con el fin de cubrir esta necesidad que afecta a miles de personas, también se llevará a cabo una conferencia informativa y formativa, la cual será impartida por un experto especialmente seleccionado por el Colegio de Abogados. En ella se intentará dar toda la información necesaria para que los usuarios que tengan este problema puedan solucionarlo de una manera sencilla.

El Gobierno impulsa un mecanismo extrajudicial para reconducir las reclamaciones

Una de las consecuencias que ha provocado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que el gobierno ha tenido que impulsar un mecanismo extrajudicial para reconducir las reclamaciones por vía negociada, ya que se preveía una gran oleada de demandas. Las entidades financieras ya han recibido más de un millón de reclamaciones extrajudiciales.

Aunque los bancos admiten que parte del dinero cobrado se hizo de manera irregular, estos tan solo han devuelto el cuarenta por ciento del total. No obstante, para muchos afectados esto no fue suficiente, por lo que no llegaron a ningún acuerdo con la entidad financiera.

Los usuarios cuyas reclamaciones fueron rechazadas por los bancos amenazan con ir a los tribunales. Esto ha provocado que el sistema judicial se vea colapsado ante tal número de demandas, por lo que incluso se ha creado un juzgado por provincia especializado en litigios bancarios, con el fin de intentar de que este tipo de casos no paralicen los tribunales españoles.