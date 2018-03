Las energías esotéricas y espirituales, cada vez más utilizadas

La espiritualidad es una corriente que ha sido considera una doctrina religiosa, sin embargo, cada vez más personas apuestan por esta forma de vida sin considerarse creyente. La espiritualidad podríamos decir que es la creencia en el poder del espíritu, otorgándole importancia a la función que tiene nuestra alma para alcanzar la felicidad. La liberación es el medio para ser feliz, el alma es la esencia de nuestro ser, pero nadie nos enseña a cuidarla y entrenarla como sería conveniente.

Nacemos y crecemos sin saber de qué estamos hechos, que somos realmente. Con el tiempo, muchas personas se percatan de que dentro de nosotros hay algo más que lo que nos han contado, esa esencia llamada alma. La espiritualidad cree en la práctica de ejercicios para liberar el alma y así llegar a una conexión con el universo que nos permita sentirnos realizados.

Los métodos esotéricos o espirituales son aquellos que se dedican a captar las energías positivas que favorecen la liberación del espíritu comentada anteriormente. Algunos ejemplos de métodos esotéricos específicos y efectivos socialmente son el Tarot Maria Rosales, la meditación budista, el reiki o el yoga terapeutico. Todos ellos se basan en la captación de las energías. Los seres humanos también somos energía, como todo lo que nos rodea. Y si somos energía podemos atraer otras energías.

Se dice que hay dos tipos de energías en el universo: las positivas y las negativas. Ambas están juntas circulando a nuestro alrededor, pero con la práctica de la espiritualidad podemos elegir captar sólo las energías positivas para sanar nuestra alma. Se han llegado a curar enfermedades con prácticas esotéricas resultando ser efectivas sin el consumo de ningún medicamento o de intervención médica.

El método esotérico más efectivo

Todos los métodos espirituales o esotéricos se dedican a deshacerse de las energías negativas que generan malestar en los seres humanos, optando por captar las positivas que son las que sanan nuestra alma para sentirnos mejor con nosotros mismos.

El Tarot, la vibración energética de las cartas

Pese a los prejuicios de mucha gente sobre el Tarot, existen videntes buenas que se basan en métodos esotéricos fiables a base de estudio y práctica, además de ese don perceptivo extrasensorial. El Tarot es una práctica muy antigua con origen desconocido. Las cartas significaban la representación de situaciones que habían tenido lugar en el pasado y que se desarrolló como forma de predecir el futuro.

Los Tarotistas, no son solo personas que pueden ver más allá sobre lo que puede acontecer en tu vida. La premisa básica del Tarot es la espiritualidad, ya que se basa en las energías que se transmiten para adivinar ciertas situaciones y guiar a la persona. La habilidad de la persona especialista en Tarot es lo más importante, más que las cartas en sí. La interpretación que se hace de las cartas puede ser bastante abierta, pero la forma en la que se haga está en manos del profesional. Normalmente estas personas se consideran una especie de ¨brujas o brujos¨ o chamanes, por la forma que tienen de captar las energías a causa de su gran capacidad perceptiva.

Una persona con esta habilidad puede decirnos lo que siente sobre nuestra alma o espíritu, llegando a aconsejarnos sobre qué prácticas podemos realizar para mejorar nuestro bienestar. Además, también hay técnicas para liberar el alma en el caso de que haya algo que le obstruya. Los chamanes acostumbraban, y acostumbran, a realizar rituales para sanar el espíritu mediante técnicas de liberación usando plantas sagradas, piedras preciosas o velas.

Si bien es importante informarse sobre los mejores profesionales en el Tarot, ya que hay muchos impostores que solo buscan beneficio económico y que no tienen ninguna formación ni habilidad al respecto. El Tarot telefónico es un método alcance de todos que ayuda a mejorar el estado espiritual de las personas. La energía no es algo palpable, sino que se conectar entre sí, aunque dos personas no estén en el mismo espacio físico. Una vidente puede captar la energía incluso por teléfono. Encontrar una buena profesional es lo más importante, y si el modo de hacerlo es vía telefónica no debería de haber prejuicios al respecto.

El Tarot incluye todos los aspectos de la vida, así que independientemente de las preocupaciones internas que la persona tenga, puede ser beneficioso. Incluso existe esta práctica para parejas como por ejemplo el tarotdelosenamorados.es. Es recomendable usar varios métodos simultáneamente para conservar esas energías positivas. El reiki, la meditación y el yoga son las prácticas más recomendadas para mantener un espíritu sano.