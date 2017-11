Elige bien los juguetes que regalarás a tus hijos en Navidad

El mes de diciembre está a la vuelta de la esquina, y con él llegan las campañas de las grandes empresas que se dedican al sector de la juguetería. Día tras día, se pueden ver en la televisión decenas de anuncios de juguetes, los cuales los niños piden sin parar. Sin embargo, es preciso que los padres aconsejen a sus hijos en esta elección, así se asegurarán de que son adecuados para su edad y de que no les causarán ningún daño.

Es realmente importante elegir adecuadamente los juguetes que van a recibir los menores, por lo que es recomendable ponerse de acuerdo con el resto de la familia, así los padres confirmarán que los juguetes cumplen con una serie de requisitos básicos para ser útiles y seguros.

¿Cómo sé si los juguetes cumplen con estos requisitos?

Si en la caja del juguete aparece la marca CE de manera visible, esto indicará que cuenta con la garantía de seguridad y de salud para los niños, por lo que es muy recomendable buscarla. Al lado de esta etiqueta debe aparecer otra en la cual se indique el grado de peligro que presenta el juguete, es decir, si contiene piezas pequeñas que los menores de tres años puedan introducirse en la boca. Además, si el juguete funciona con pilas, es preciso averiguar si el lugar dónde estas se encuentran es difícil de abrir.

Hay que intentar descartar aquellos juguetes que se venden en comercios que no ofrecen ningún tipo de calidad y en los cuales los juguetes no han pasado ningún de control. También hay que evitar comprar juguetes en aquellos establecimientos que surgen durante estas fechas tan señaladas, y que posteriormente desaparecen. Si esto ocurre, los padres no podrán reclamar o devolver el juguete.

¿Es recomendable comprar los juguetes de manera online?

En la actualidad, existen grandes empresas de confianza, las cuales venden sus productos por Internet, entre ellos también juguetes. Estos sitios ofrecen garantías, y en la descripción del artículo, los padres podrán ver detalladamente toda la información referente a este. Además, comprar juguetes por Internet es muy cómodo, ya que podrán hacerlo en tan solo unos minutos y desde cualquier lugar.

¿Puedo comprar mi árbol de Navidad por Internet?

Los avances tecnológicos, y sobre todo Internet, ha abierto todo un mundo de posibilidades para el usuario. Si bien antes solo se utilizaban las páginas web para obtener información, en la actualidad, se puede realizar la compra de cientos de productos a través de ellas. Por lo tanto, cuando llega diciembre, miles de personas deciden comprar los árboles de Navidad por medio de una web. En esta podrán elegir entre múltiples diseños y tamaños, además de comprar los adornos que son tendencia en esta nueva temporada.

No olvides mirar las indicaciones acerca de la edad

Hay que buscar en la caja del juguete el lugar en el cual aparezca la edad recomendada. De esta forma, los padres tendrán la certeza de que el artículo está diseñado para la edad de sus hijos. De lo contrario, si los juguetes están hechos para niños más mayores, estos podrán perjudicar a aquellos más pequeños, incluso frustrarles por no saber utilizarlos.

En el caso de los juguetes eléctricos, estos deben contar con una garantía de dos años. También es bueno comprobar que las instrucciones están escritas en castellano. Cuando se compra de manera online, es preciso leer las opiniones de otros usuarios para comprobar que es así.

¿Cuáles eran los juguetes de moda hace unos años atrás?

Si se mira al pasado, tan solo unos años atrás, puede verse como los juguetes han ido evolucionando poco a poco, hasta llegar a ser más sofisticados y tecnológicos. Atrás quedaron esos días en los que se veían a los niños saltar a la comba. Durante todos esos años, ha habido juguetes que han destacado por encima de los demás y los cuales querían todos los niños.

En el año 2001, los más pequeños de la casa, y los no tan pequeños, soñaban con que los Reyes Magos les trajeran un Scalextric, ese juego de carreras de coches que tanto los entretenía. Las muñecas Bratz batieron récords de ventas durante dos años seguidos. Fue tanta su repercusión que hasta cuentan con su propia serie e incluso con una película.

¿Qué niño no pidió en el año 2004 un Tamagotchi? Y es que este juguete atrajo tanto a niños como a niñas. En el año 1996 ya había sido comercializado, sin embargo, volvió a ponerse de moda, ya que aparecieron nuevos modelos más económicos.

En los años 2006 y 2007 lanzaron al mercado una consola de juegos infantil, la cual fue el juguete más vendido de esas Navidades. ¿Cuál será el juguete de moda en esta próxima campaña de Navidad? No queda mucho para averiguarlo.