Consejos para elegir el mejor fontanero

Los imprevistos y desperfectos que surgen en nuestro hogar son una de las incomodidades más fastidiosas que existen en nuestro día a día. Y es que, hoy en día no paramos, vamos de casa a trabajo, a por tus hijos, a estudiar, y a atender a la familia. Y si encima, cuando llegamos a casa por fin para descansar, tenemos el baño inundado, nuestro humor termina de decaer por completo.

Un atasco en el fregadero, una cañería que no funciona o una persona de confianza para realizar la instalación de fontanería de tu casa. Se tratan de cuestiones que requieren de un buen profesional que pueda atenderte de la debida forma. La elección de una empresa de fontanería en Barcelona que cumpla estas expectativas es de vital importancia y no la podemos tomar a la ligera, ya que, de nuestro éxito o fracaso en esta decisión, dependerá el resultado del trabajo.

Existen multitud de razones por las que podemos llamar a un fontanero. Situaciones más o menos urgentes que requieren de la presencia de un profesional que nos permita seguir viviendo con armonía en nuestro hogar. Un trabajo rápido y eficaz, será una garantía de mayor paz en tu casa. Algo que hoy en día, nos hace mucha falta.

¿Cuándo tengo que llamar a un fontanero?

Existen varias razones para llamar a un fontanero. Una de las principales y las que más trastornos nos causan suelen ser los atascos. Se trata de un problema común que suele ocurrir por restos de alimentos que dejamos pasar al desagüe o incluso a causa de la cal del agua. Puede tratarse de una obstrucción en el desagüe o en las tuberías, siendo el segundo algo más engorroso a la hora de solucionarlo.

Otra razón por la que deberemos llamar a un fontanero en Barcelona la conocemos normalmente por el nombre de gotera y se basa en una rotura de una tubería. No suele ser grave, pero conviene avisar a un profesional lo antes posible, de modo que el problema no vaya a más. Y es que, si no lo arreglamos a tiempo, podemos causar una inundación, y las consecuencias de esto pueden ser devastadoras.

Si hay una mancha en el techo de tu cuarto de baño, también tendrás que recurrir a este tipo de profesional. Cuando hay una mancha en el techo suele deberse a un problema de humedades, y suele deberse a que el vecino de arriba tiene una fuga en su desagüe. ES importante arreglarlo cuanto antes para que no dañe tu casa.

También te recomendamos que avises a una empresa de fontanería si el calentador de agua desprende olor a gas. Se trata de una urgencia, ya que si hay una fuga de gas en tu casa puede ser peligroso, por eso, llamar a un fontanero de urgencia es la mejor solución para mantenerse a salvo.

¿Cómo elegir al mejor profesional para un trabajo de fontanería?

Si tenemos uno de los problemas antes descritos en casa o cualquier otro que requiera de un fontanero, te recomendamos que pienses bien tu decisión y no la tomes a la ligera, pues se trata de una elección que afectará a tu hogar y también a tu tiempo.

Una de las mejores opciones que puedes tomar para buscar un fontanero es consultar en la Red. Hoy en día, existen algunas páginas que te permiten pedir presupuestos online de modo gratuito. Si pides varios presupuestos podrás elegir el que mejor se adapte a tus circunstancias.

Si vas a comparar presupuestos, fíjate en que los mismos estén completos. Es fundamental que consten en el mismo todas las partidas, solo de ese modo podremos hacer una buena comparación. Si crees que falta algo, no dudes en preguntárselo al fontanero. Un buen profesional resolverá todas tus dudas debidamente.

Además, cuando elegimos un presupuesto, normalmente nos fijamos en el precio. Este será un factor importante sin duda, pero te recomendamos que no te dejes llevar siempre por lo más barato. Fíjate bien en la profesionalidad de la empresa o el autónomo y no apuestes a ciegas por lo más económico pues, aunque suene a tópico, lo barato al final te puede salir caro.

Para asegurarte de que cuentas con una empresa de confianza, es recomendable que busques opiniones de ese profesional. Puedes hacerlo basándote en algún familiar o conocido que haya contado con las labores de ese trabajador en cuestión. En Internet también puedes encontrar referencias de la empresa, mediante las opiniones que hay en diversas páginas.

Por último, asegúrate de que sea una empresa seria, que te haga un contrato y que quede todo por escrito. Olvídate de empresas que facturan en negro, pues puede causarte grandes problemas.