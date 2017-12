Claves para ligar en la tercera edad

Puede que hayas salido de una relación de pareja de muy larga duración o que no hayas sido capaz de encontrar pareja estable durante tus años de “juventud”, pero no te preocupes, llegar soltero a la madurez no es ningún problema y todavía estás a tiempo de encontrar la pareja que anhelas.

Para ligar cuando ya tienes una determinada edad, no importa si son cuarenta, cincuenta o los que sean, lo principal, es no perder la autoestima y tener siempre una actitud positiva. Puede que no sepas por dónde empezar empezar de nuevo (o simplemente empezar) a ligar o buscar pareja,sobre todo cuando tu entorno suele quedar para realizar actividades con otras parejas y sus hijos, o para actividades tranquilas de domingueo en pareja.

La respuesta es muy sencilla, empieza por el principio.

Por principio nos referimos a que una vez estás preparado para ponerte de nuevo a ligar o buscar pareja debes tener claro que las heridas de una posible pasada relación ya deben haberse cerrado. Tu actitud debe ser positiva, debes estar seguro de ti mismo e irradiar confianza.

Eso se nota. Tu mirada, tus gestos, tu forma de hablar, todo ello va a transmitir esa energía que la otra persona también anda buscando.

Debes vencer el miedo al rechazo, no va a ser fácil salir y ligar, puede que te lleves algún que otro desengaño o que la persona que a ti te atrae no sienta lo mismo por tí. Es normal, puede pasar, y has de estar mentalizado para ello.

Tómate tu tiempo y reflexiona sobre lo que buscas, puede que estés abierto a nuevas experiencias o tal vez tengas muy claro qué tipo de relación o que tipo de persona buscas, de ello dependerá tu predisposición a conocer determinados tipos de gente cuando salgas a ligar.

Si por tu antigua relación, por tu trabajo o por falta de tiempo dejaste de hacer alguna actividad que te gustaba particularmente, o algún hobbie, ahora es el momento de volver a practicarlo. Hacer lo que te gusta, aparte de darte la posibilidad de encontrar a alguien afín a tus mismos gustos, repercutirá en tu estado de ánimo y eso, a la hora de ligar, es muy importante.

Al igual que los hobbies que dejaste atrás, ahora es el momento de volver a contactar con aquellas amistades que hace tiempo que no quedas. Vuelve a tomar contacto con las personas que por cualquier motivo dejaste un poco de lado, y que es posible que alguna de ellas esté en tu misma situación. Es tu oportunidad de formar un nuevo grupo de gente sin pareja dispuesta a conocerte más o simplemente con la que poder salir.

Recuerda que, teniendo cierta edad, cuando salgas a conocer gente no hace falta que intentes ser lo que no eres. Quedarse sin pareja o estar sin pareja durante la madurez y salir a ligar no es sinónimo de ir a la búsqueda de gente adolescente o mucho más jóvenes que nosotros.

Debes ser consciente de la edad que tienes y actuar en consecuencia, ajustate a la realidad o puede que hagas el ridículo más de una vez.

No debes convertirte en un “viejoven” , no pretendas volver de nuevo a la adolescencia. En la madurez también es posible ser libre y divertirse. Tal vez las formas de ligar sean diferentes, ahora dejamos de lado las discotecas y buscamos nuevas actividades con gente de nuestro grupo de edad, tales como actividades al aire libre, cursos de cocina, baile, etc,

Si no te apetece participar en ese tipo de actividades y ya controlas un poco las nuevas tecnologías, en ellas tenemos un gran aliado, puesto que existen multitud de aplicaciones para el móvil que nos facilitarán bastante ligar con gente con un perfil determinado o simplemente dejarnos llegar y tener alguna que otra aventura.

Puede que andes buscando maduras españolas para quedadas esporádicas o tal vez busques volver a encontrar el amor verdadero, hay aplicaciones para contactar con personas de todo tipo de perfiles.

Cuando te crees un perfil en alguna app de ligoteo, ten en cuenta todos los consejo que te hemos dado anteriormente, te sirven tanto para ligar en una cafetería como para ligar online.

Elige una bonita foto tuya para ponerla en el perfil de la aplicación y cuando te describas recuerda que debes transmitir esa confianza y seguridad de la que hemos hablado, debe quedar claro que es lo que buscas.

No reniegues de tu madurez en ningún momento, acepta la edad que tienes y actúa como tal. Las otras personas ten por seguro que valorarán tu actitud y tendrás el camino despejado para ligar en las situaciones en las que menos te lo esperabas.