Las claves de actuación ante una lesión grave que todo deportista profesional debe saber

A nadie le sorprenderá escuchar lo duro y complejo que puede llegar a ser el mundo deportivo profesional. Las horas de entrenamiento, la presión por estar siempre al mejor nivel, el estrés que supone cada nueva competición, los retos que superar cada año, etc. son algunas de las muchas cuestiones por las que tiene que pasar día a día un deportista profesional y que explican en parte lo que supone dedicarse de forma profesional a un deporte. Una complejidad que es incluso mayor cuando nos encontramos ante una lesión o cualquier tipo de accidente que haga necesario que tengamos que parar nuestra actividad física (y profesional) durante una temporada más o menos larga en función de la gravedad de la lesión.

De hecho, tampoco nos debería de sorprender escuchar que son muchos los deportistas que ante situaciones como las que hemos comentado antes acuden a un psicólogo con el que poder lidiar mejor con la rehabilitación y con todo el tiempo de recuperación. Al fin y al cabo, una situación como esta no siempre es fácil de sobrellevar, sobre todo para aquellas personas que están acostumbradas a dar el 10000 % cada día y que ven cómo una simple lesión puede echar por tierra todo el trabajo y el esfuerzo que han llevado a cabo durante toda una temporada.

Sin duda alguna, una ayuda psicológica que va de la mano de la propia recuperación física del deportista que deberá llevarse a cabo en una clínica de fisioterapia especializada para tener todas las garantías que necesitamos de cara a la recuperación. Es más, y a pesar de que este punto parezca obvio cuando hablamos de deporte y, sobre todo, de deportistas de élite, contar con una clínica profesional de confianza donde no solo nos den el tratamiento adecuado sino donde conozcan los últimos avances tecnológicos y donde podamos empezar nuestra rehabilitación lo antes posible, será sinónimo de obtener mejores resultados en el menor tiempo posible. Es decir, será la mejor opción a nuestra disposición si buscamos una recuperación completa y efectiva para volver a retomar lo antes posible nuestra vida profesional.

No obstante, estos dos puntos no son los únicos importantes que cualquier deportista en esta situación tiene que tener en cuenta dado que también es habitual ver casos en los que será necesario contar con el asesoramiento de abogados con experiencia en contratos. En concreto, en aquellas situaciones en las que o bien el deportista haya firmado alguna cláusula con el club o el equipo al que pertenezca (y que no podrá cumplir debido a la lesión) o bien en el caso de que la compañía de seguros que tengamos contratada no cubra el periodo de baja por motivo de la lesión. Al fin y al cabo, no debemos olvidarnos de que un deportista lesionado es un deportista que estará perdiendo dinero al no poder acudir a las competiciones y al no poder llevar a cabo su trabajo.

Como podemos ver, lo que en un principio podría parecernos algo tan simple como una lesión, en muchas ocasiones puede llegar a ser un tema muy complejo que requiera el apoyo y la ayuda multidisciplinar de los mejores especialistas de cada sector. Unos profesionales que puede que no se encuentren en nuestro lugar de residencia y que implique que tengamos que desplazarnos a otras ciudades más grandes como Madrid, Barcelona o Valencia para poder recibir esas atenciones que tanto necesitamos y que van a suponer la diferencia a la hora de recuperarnos.

En ese sentido, el alquiler vacaciones es una de las mejores opciones a disposición de estos deportistas ya que sin duda es una de las mejores formas de ahorrar a la hora de buscar un alojamiento. De hecho, este tipo de alquiler vacacional ha visto una gran acogida en los últimos años y cada vez son más las personas que ven cómo pueden estar cómodamente alojados en una ciudad sin necesidad de pagar los precios de los hoteles, no siempre aptos para todos los bolsillos. Sobre todo si nos encontramos en una situación como la que estamos mencionando donde precisamente los gastos serán lo habitual hasta que estemos completamente recuperados.

Finalmente, tampoco podíamos olvidarnos de hablar de una cuestión que será de gran ayuda a la hora de recuperarnos: una buena alimentación que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos y que le sirva a nuestro cuerpo para recuperarse. Las verduras, las frutas, la proteína de calidad así como suplementos como el colágeno y la ingesta de grasa saludables y de omega 3 serán fundamentales si queremos ver mejoras físicas lo antes posible y si queremos que nuestro rendimiento no se vea tan afectado como consecuencia de la lesión.