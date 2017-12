Tres aspectos fundamentales para reparar tu vehículo por tu cuenta

Cuando compras un vehículo, sea de dos, tres, cuatro o más ruedas, debes asumir de primeras que trae consigo una serie de costes que se convierten en la tónica habitual. Evidentemente, además de lo que supone el importe de su compra, hay impuestos, sellos y seguros que pagar periódicamente, amén de otros gastos derivados de su empleo.

Estos últimos dependen del uso que se le dé al automóvil, en caso de tratarse de uno. Por ejemplo, alguien que trabaja en una localidad distinta a aquella en la que reside, suele recurrir a su coche para desplazarse, lo que supone tener que aumentar el gasto en combustible para tener siempre algo en el depósito y poder desplazarse sin problemas. Pero, también, supone un mayor desgaste y deterioro. Y es que, mientras más usas algo, más probable es que se averíe.

Con los coches sucede eso. Usarlos es sinónimo de averías en el medio-largo plazo y de, obviamente, tener que presentarse en talleres para proceder a la reparación. A la larga, los mecánicos se acaban convirtiendo en una cara más que conocida que está ahí para echarte un cable, ver qué le pasa a tu vehículo y arreglarlo. Aunque también se convierten en esa cara que te asusta al mostrarte un papelito con números y precios. Hay reparaciones que pueden salirte, como se suele decir, "por un ojo de la cara".

Ante estos costes, existe un pequeño reducto que cada vez va ganando más y más adeptos entre la población. Las personas cada vez se lanzan más a experimentar y a intentar llevar a cabo las reparaciones por sí mismos. Esto antes sería harto complicado por la cantidad de materiales, equipamiento e información necesarias e inaccesibles para gran parte del público; sin embargo ahora, con internet de por medio, tenemos acceso a todo ello con una facilidad inaudita, lo que nos permite ponernos manos a la obra y, además de aprender, ahorrar en talleres y reparaciones.

Cabe decir que no todo el mundo vale para esto, o más bien, no todos aprenden al mismo ritmo ni tienen la misma destreza. Los mecánicos están donde están por algo, y conseguir sus conocimientos y su maestría es algo que no está al alcance de cualquiera, aunque tampoco impide que más de una reparación se pueda hacer en casa o en locales alquilados para ello.

"Entonces, si me animo, ¿qué necesito para empezar?" Justo a ese punto queríamos llegar, vamos a explicar las 3 claves para poder reparar tu coche por ti mismo. Sin nadie más que te ayude o que tenga que formar parte del proceso.

Compra de componentes

Sin herramientas no hay paraíso

Evidentemente, de nada sirve tener total destreza y multitud de piezas si no hay herramientas con las que trabajar. Necesitas un buen equipamiento y, en ocasiones, instalaciones imposibles de tener en tu hogar. Para ambos casos hay solución. De nuevo internet puede poner remedio con tiendas online que ponen a la venta herramientas, mientras que, además, puede permitir contactar con dueños de locales habilitados como talleres para particulares. Así, puedes ponerte manos a la obra en un entorno adecuado y con total tranquilidad.

¿Sabes hacer la reparación?

El último punto es el más importante de todos, ¿sabes cómo se arregla el fallo?, ¿sabes desmontar ese mecanismo?, ¿sabes colocar esas piezas? No todo el mundo tiene ese conocimiento, de hecho solo lo tienen quienes viven de ello; sin embargo, otra vez la red de redes tiene algo que decir. Puedes encontrar infinidad de tutoriales escritos, con fotos o incluso en vídeo haciendo alguna búsqueda por el océano digital para poder empaparte bien o incluso seguir unos sencillos pasos al mismo tiempo que un instructor online.

Todo facilidades permitidas en la actualidad por los avances de las nuevas tecnologías. Si te pones a ello, es posible que a la larga te ahorres grandes sumas de dinero.