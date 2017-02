Yolanda Díaz recogió las necesidades del concello para llevarlas al Congreso

La diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, mantuvo ayer un encuentro con el alcalde de Neda, Ángel Vilariño, para recoger las necesidades y demandas del municipio y estudiar la posibilidad de incluirlas como enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en los que todavía está trabajando el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A este respecto el regidor destacó el paralizado convenio para la escuela infantil del municipio, el PXOM o la avenida de Algeciras, arteria vial del municipio que soporta un gran volumen de tráfico y sobre la que el gobierno local plantea diferentes asuntos.

“O encontro de hoxe forma parte da rolda de contactos que vimos mantendo cos alcaldes de toda a comarca para recoller as súas demandas e aportalas ao debate”, indicó la diputada, que añadió que además de los temas concretos del municipio, “existen outros transversais a toda a comarca como pode ser o tema do naval ou as cifras do paro que teñen o seu peso no conxunto dos municipios”. n