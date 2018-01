La Xunta retira la subvención al Aula Cemit de Mugardos por no alcanzar el mínimo de horas

La Axencia para a Modernizacion Tecnolóxica de Galicia (Amtega) comunicó esta semana al Concello de Mugardos la resolución por la que no les será renovada la concesión de la subvención par el mantenimiento del Aula Cemit al no alcanzar las 202 horas formativas estipuladas –en Mugardos solo se llegaron a impartir 165 por diversas circunstancias “pero en ningún caso imputables a un mala gestión municipal”, indicaba ayer la alcaldesa, Pilar Díaz–.

Así recuerda que la primera ubicación del Aula Cemit, en un bajo cedido por la Sociedade de Amigos da Paisaxe de Galicia, sufrió una inundación por una fuga de agua que paralizó la actividad en las instalaciones durante un mes. “Ante la imposibilidad de actuar en un bajo que no era de nuestra propiedad, nos cambiamos para otro local cedido por la Xunta en la calle Francisco Vizoso, en el que el Amtega nos quitó la conexión de internet al cambiar un cuadro eléctrico”, explicaba ayer Pilar Díaz. Tras varios meses de gestiones, en los que la Axencia se llegó a comprometer a realizar el cableado del aula, es el Concello de Mugardos el que finalmente, a través de una modificación de crédito realizada en el mes de agosto, acomete los trabajos valorados en cerca de 4.000 euros, para volver a poner en funcionamiento el Aula.

“En aquel momento ya se veía difícil llegar a las 202 horas de formación”, explica la regidora, “si Amtega no tenía previsto tener en cuenta las circunstancias como atenuante a la hora de renovarnos la subvención para el Aula Cemit, que no nos dejase ya realizar la inversión”, señaló Pilar Díaz. Así las cosas, reconoce el esfuerzo realizado por la trabajadora de las instalaciones y la buena acogida que los cursos tuvieron en los últimos meses entre los vecinos, llegando a alcanzarse las 165 horas formativas y situando el Aula Cemit, “como un referente para este tipo de acciones en el municipio”. Ante esta situación, el gobierno ya trabaja en la presentación de un recurso contra la decisión de Amtega de suprimir el Aula Cemit en el municipio. “También hemos decidido crear una comisión con los portavoces de todos los grupos políticos para solicitarle una reunión a la directora xeral de Amtega, Mar Pereira, para que tenga en cuenta que parte de las circunstancias que nos impidieron alcanzar las 202 horas formativas son imputables a la propia Amtega”, indicaba ayer la alcaldesa que manifestaba haber recibido con sorpresa la decisión de la Xunta.

Los populares de Mugardos culpabilizaban esta semana al gobierno local de la pérdida del servicio de la que se dio cuenta en la Comisión de Facenda de esta misma semana, cuando llegó la resolución. “Son expertos en lanzar balones fuera. Culpan a la Xunta de su incapacidad para mantener servicios en Mugardos”, indicó su portavoz, Juan Domingo de Deus, quien también advirtió que la pérdida del convenio supondrá también la eliminación del puesto de trabajo de la agente de TICs “ya que la alcaldesa tampoco contempla mantener el servicio con fondos propios”.