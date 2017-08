La Xunta prevé cerrar con multas el expediente abierto a los Franco

Acaba agosto y sigue Meirás. La polémica del verano amenaza con marcar la agenda del nuevo curso político en Galicia. Tras la ocupación simbólica de As Torres, nadie puede esquivar la cuestión ni las posibles irregularidades en la gestión del BIC, ahora en manos de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

En cuanto al sistema de visitas, el titular de la Consellería de Cultura, Román Rodríguez, indicó que el expediente abierto hace casi seis meses a los herederos por no abrir al público el pazo está “a piques de pecharse” y probablemente con multa a los Franco. Aunque matizó que no es una cuestión fácil y que la resolución puede demorarse algunas semanas más: “En todo caso, vai para adiante, en proceso e seguramente teña un carácter sancionador dentro do marco legal que hai fixado pola lei de patrimonio e será fixado dentro das tipoloxías de sanción”, resumió Rodríguez.

El pazo es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2011, y es esta denominación lo que obliga a sus propietarios a abrirlo al público al menos cuatro veces por mes, pero, de acuerdo con las denuncias presentadas tanto por ciudadanos como por instituciones como el Ayuntamiento de Sada, los Franco no estarían cumpliendo con lo establecido en la Lei de Patrimonio de Galicia.

En marzo, tras constatar que el número habilitado para las reservas de visitas no estaba operativo, la Xunta acordó abrir el expediente al que ahora apunta el conselleiro y que, según se desprende de sus palabras, no acabará archivado como el incoado en 2016.



PGOM de Sada

Por su parte, el alcalde sadense, Benito Portela, anunció que pedirá al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclare, en la reunión solicitada, cómo se va a modificar el marco normativo para la recuperación de Meirás.

En un comunicado, el mandatario municipa insiste en que es el Partido Popular “quien tiene la potestad para modificar el actual marco normativo” para incorporar el inmueble al patrimonio público de Galicia.

En este sentido, precisó que el PGOM de Sada, pendiente de aprobación, vincula la recuperación del pazo a la modificación de la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que recordó que el PP rechazó las diferentes iniciativas parlamentarias de En Marea sobre el caso Meirás. l