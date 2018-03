La Xunta invierte en As Somozas 116.000 euros del fondo ambiental

El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, y el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, firmaron esta semana las actas de recepción de las obras realizadas en el municipio con cargo al Fondo de Compensación Ambiental –subvenciones que les corresponden a los municipios que tienen en su territorio un parque eólico o están afectados por la correspondiente instalación de conexión o vía de evacuación–.

En As Somozas, que alberga 87 aerogeneradores y más de 2,8 kilómetros de líneas, estas ayudas dejaron 116.000 euros que se invirtieron en varios proyectos. El más destacado fue el acondicionamiento del entorno de las edificaciones que conforman el Aula da Natureza de O Seixidal, en la propia parroquia de As Somozas. Las obras consistieron en la limpieza y nivelación del terreno circundante, la construcción de varios tramos pavimentados con hormigón impreso y la instalación de diferentes puntos de luz. l