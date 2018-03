La Xunta y escolares de Cabanas impulsan un decálogo de propuestas ambientales

La directora xeral de Patrimonio Natural presidió ayer la constitución del Consello Consultivo da Natureza, en el centro de interpretación de las Fragas do Eume junto a los escolares del CEIP Eladia Mariño. La iniciativa, desarrollada para celebrar el Día Mundial da Natureza que se conmemora el 3 de marzo, permitió a los menores exponer sus propuestas que ya habían trabajado de forma previa a través de diferentes comisiones –de divulgación y difusión; la de expertos o la de trabajo– con el fin de preservar el patrimonio natural y la diversidad biológica.

Las recomendaciones defendidas por los escolares giraron entorno a temáticas relacionadas con la protección del suelo, el aire, el agua y los animales. Así abogaron por el derecho de los “hábitats, as especies e os espazos naturais a ser protexidos”, a que los árboles “poidan vivir moitos anos para darnos osíxeno e acubillo e alimentos aos animais” o a que el agua no se malgaste para que pueda ser “a casa dos peixes e dos anfibios”.



Decálogo

Con estas propuestas la administración autonómica confeccionará la primera Carta de derechos de la Naturaleza de Galicia. Además otro de los objetivos es que todo el material recopilado se utilice como parte de una campaña divulgativa para defender los derechos de la naturaleza a través de las redes sociales de la consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. l