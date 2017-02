La Xunta concede 200.000 euros para la escuela infantil de Río do Pozo

La Xunta, a través de la Consellería de Política Social, ha concedido una subvención de 200.000 euros a la Fundación Río do Pozo para la construcción de una nueva escuela infantil en el municipio –hay cuatro de carácter público– y que dará servicio a los trabajadores de las empresas afincadas en el polígono. La ayuda cubrirá el 80% del coste total de la actuación y con ella se transformará un edificio, hasta el momento de carácter administrativo, en un equipamiento educativo de tres unidades, una para cada grupo de edad de 0 a 3 años, y 41 plazas.



El conselleiro, José Manuel Rey Varela, acompañado del alcalde de Narón, José Manuel Blanco; la directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, y responsables de la Fundación Río do Pozo, visitó ayer las instalaciones en las que se ubicará esta iniciativa que “permite achegar o coidado, a atención e a primeira formación dos nenos e nenas ao lugar de traballo dos pais facendo así máis doada a vida cotián das familias e a conciliación, que é un dos eixos prioritarios das políticas sociais en Galicia para os vindeiros catro anos”, como indicó el titular del departamento.



Rey Varela también manifestó que la puesta en marcha de este nuevo servicio “fará de Río do Pozo un contorno empresarial máis atractivo e eficiente, posto que leva aparellada vantaxes como a mellora do clima laboral polo feito de que os pais e nais poderán desempeñar as súas tarefas coa tranquilidade de saber que os seus fillos están ben atendidos e, ademáis, preto deles”, indicó.