La Xunta asumirá el próximo año el proyecto técnico de mejoras en la carretera entre Cedeira y Valdoviño

La Xunta asumirá el próximo año el desarrollo del proyecto técnico para la realización de mejoras en la carretera AC-566 que une las localidades de Valdoviño y Cedeira. El alcalde de esta última localidad, el socialista Pablo Moreda Gil, que ayer se reunió con el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este compromiso tras un encuentro que no dudó en calificar de “moi fruictífero”.

Las demandas expuestas por el regidor obedecen a la necesidad de reducir el tiempo empleado en el trayecto y, muy especialmente, a las relacionadas con mejoras en las conocidas como curvas de Landeira, un tramo de 3,5 kilómetros de longitud, o la creación de un tercer carril en determinados puntos de las carretera para permitir los adelantamientos de tráfico rodado.

Núñez Feijóo aseguró al alcalde cedeirés –al que acompañó el concejal Manuel Pérez, que su gobierno “ten como prioridade” esta obra de cara al año 2018. De este modo se procederá a la redacción del proyecto técnico que definirá las alternativas a seguir para la mejora del vial tomando como referencia las dos propuestas expuestas.

“Confiamos na palabra do presidente, que entende a preocupación que existe en Cedeira porque esta reforma se leve a cabo”, destacó Moreda Gil al término de la reunión.

Para este último, dicha reforma cobra especial importancia de cara a “garantir o dinamismo que ten que ter unha sociedade para non quedar no olvido”, incidió.



Otros proyectos

La reunión permitió también a Moreda hacer llegar al presidente autonómico diferentes proyectos en los que se halla trabajando el equipo de gobierno que preside. En este sentido destaca el principio de acuerdo alcanzando con la Consellería de Medio Rural para la adquisición de una propiedad que comparte con la administración de cara a la ampliación del centro de salud de la villa marinera.

Según explicó Pablo Moreda a Núñez Feijóo, se trata de incrementar la actual capacidad en al menos un 40 por ciento, ya que la propiedad que albergaría la ampliación es colindante con el inmueble actual.

Otra de las apuestas del Concello se centra en buscar la participación de varias administraciones para ampliar asimismo la piscina municipal, que supondrá una inversión superior al millón de euros.

Moreda recordó en este sentido que las instalaciones actuales se ven saturadas por los numerosos usuarios y que el vaso de agua únicamente tiene una longitud de 16 metros. l