La Xunta apoya la decisión del Puerto de sacar a subasta La Solana coruñesa

En repetidas ocasiones el alcalde, Xulio Ferreiro, ha solicitado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que medie a favor del Gobierno municipal ante la Autoridad Portuaria por el conflicto de la compra de La Solana, que el Ayuntamiento quiere adquirir de forma directa y el Puerto, subastar. “Creo que Núñez Feijóo debería tomar cartas no asunto”, insistió ayer. Ese mismo día, un comunicado de la Presidencia de la Xunta cerraba esa vía, al posicionarse a favor de la Autoridad Portuaria.

La postura del Gobierno local es que había llegado a un acuerdo con la Autoridad Portuaria en junio para comprar el complejo deportivo de La Solana por 1,4 millones de euros, pero que el presidente del Puerto, Enrique Losada se echó atrás tras recibir una oferta de la actual concesionaria, Inmobiliaria Río Mero, que quería adquirir La Solana junto con el hotel Finisterre por diez millones de euros. “Cando fai unha oferta de adxudicación directa, se está tramitando e en octubre se asina un contrato con unha empresa privada, un o que pensa é que non se está facendo con toda a claridade”, denunció el primer edil.

No lo ve así el Gobierno autonómico. Desde Presidencia avalan, punto por punto, los argumentos que ya expuso el Puerto. En primer lugar, el Gobierno local no presentó una oferta económica formal, “só un escrito expresando a súa vontade de compra”, mientras que la Autoridad Portuaria recibió de Inmobiliaria Río Mero una oferta “documentada e con aval”. En segundo lugar, recuerda que existen informes (pedidos por la Autoridad Portuaria) a Puertos del Estado, Intervención General y Abogacía del Estado. Y todos ellos insisten en que “o máis adecuado é retomar a poxa á alza de ambos bens (hotel Finisterre y La Solana), en conxunto”.



consejo de administración

La postura de la Xunta no supone una gran sorpresa, teniendo en cuenta que la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, forma parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que votó a favor de reanudar la subasta, con el único voto en contra del concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, en un acto que Ferreiro calificó de “decisión sen precedentes, dunha falta de lealdade absoluta”.

“Xa que aquí non atopamos ningún interlocutor que teña un mínimo de sensibilidade, teremos que buscar outros”, advirtió el alcalde, en referencia a la opción de contactar con Puertos del Estado o con el Ministerio de Fomento para desbloquear ambos temas. De momento, la junta de Gobierno local reitera su solicitud expresa para poder hacerse con los terrenos de La Solana por adquisición directa. “O Porto tamén alega problemas formais, como estamos dentro de prazo, os solucionaremos, aínda que creo que son unha excusa”, añadió Ferreiro. Y advierte de que si encuentran indicios para que la Fiscalía tome “cartas en el asunto”, se lo presentarán.