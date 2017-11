La villa de As Pontes recuerda al héroe del monopatín con el parque “Ignacio Echeverría”

El Ayuntamiento de As Pontes, recuerda desde ayer al que fuera vecino de este municipio, Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados del pasado mes de junio en Londres cuando intentaba socorrer a una chica.

Después de que así lo decidiesen por unanimidad todos los grupos municipales en una sesión plenaria, As Pontes otorgó ayer el nombre de Ignacio Echeverría al parque contiguo a la que fuera su vivienda, en Anguieiro, donde residieron durante más de una década cuando el padre del homenajeado trabajó en la central de Endesa.



Apoyo y solidaridad

Los padres, hermanos, primos, tíos y el resto de familiares del conocido como “héroe del monopatín” por la prensa internacional participaron ayer en este emotivo acto al que acudieron, a pesar de la lluvia, numerosos vecinos de la villa. Su padre, Joaquín Echeverría, no pudo contener la emoción al recordar lo feliz que fue su hijo creciendo y jugando en ese mismo parque, al tiempo que agradeció a los convecinos las muestras de cariño recibidas.

Del mismo modo se pronunció el alcalde de As Pontes, quien señaló que la villa “dio una lección de solidaridad y humanismo cuando nos tocó tan de cerca la barbarie terrorista y valoró el ejemplo que dió Ignacio”, al tiempo que recordó a la familia que “tiene aquí su casa”.

La concelleira Montserrat García recordó que Ignacio Echeverría “falleció defendiendo los valores de la solidaridad y la libertad”. Además de la nueva nomenclatura para el parque se presentó el diseño de un monopatín pintado en un parque infantil que hace años era una pequeña pista de patinaje, en recuerdo del joven asesinado.l