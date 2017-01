El vertedero de la Rubber es historia

Julio Santos atendía ayer a sus tres asnos bajo la atenta mirada de periodistas, políticos y trabajadores de la empresa González Couceiro, adjudicataria de un contrato de 2,4 millones de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para la retirada de las cerca de 36.000 toneladas de neumáticos depositadas en tres vertederos gallegos entre los que se encuentra la antigua fábrica Rubber, en Fene, hoy cobertizo improvisado de estos equinos.

Su historia se ligó a la de estas instalaciones hace ya doce años. “Ningún seguro quíxose facer cargo disto polo risco que supoñía ter depositados 90.000 neumáticos nunha parcela tan próxima ao monte e ás vivendas. Foi cando os donos puxéronse en contacto conmigo para que vixiase todo isto”. Así ha hecho en la última década junto a sus inseparables burros. “Naceron aquí e son os que manteñen limpo todo isto. Antes era todo toxo”, explicaba.

Dueño y asnos han visto alterada su rutina en la última semana con el arranque de los trabajos de retirada de las 887 toneladas de neumáticos que ayer recibían la visita de la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. “Estamos hoxe en Fene con motivo de levar adiante un compromiso dende o goberno da Xunta para tratar un problema que ven de longo que é o tratamento dos neumáticos fora de uso. Ven de longo porque dende 2006 os talleres autorizados teñen a obriga de procesar eles mesmos e xestionar todos os neumáticos”, recordaba ayer la responsable autonómica.

En Fene, la empresa adjudicataria trabaja “in situ” mediante una planta móvil que realiza un triturado y clasificación de las diferentes fracciones valorizables que componen los neumáticos –caucho, hierro y fibras textiles– para su posterior reciclaje como rellenos de césped artificial, suelos de parques infantiles o preparados para carreteras.

Las previsiones que maneja la consellería es que los trabajos puedan estar concluidos en un plazo máximo de tres semanas, tras lo que se llevará a cabo una evaluación del estado del suelo para determinar el estado de los terrenos de la antigua instalación.

La decisión de iniciar los trabajos en Fene se tomó en base a que “é o emplazamento que máis próximo ten vivendas. Despois a orde seguirá por As Somozas onde hai 100 toneladas depositadas e A Laracha onde se acumulan 34.000 toneladas”. Por su parte, el alcalde Juventino Trigo se mostró satisfecho con el arranque de los trabajos. “Había un certo perigo no caso de declararse un incendio como aconteceu en Seseña debido á cercanía das vivendas que están a menos de 150 metros do depósito pero estamos contentos de que despois de tantos anos se retiren”, comentó.