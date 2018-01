Los vecinos de Chanteiro advierten deficiencias en las obras de ampliación del vial

La AVV de Chanteiro, en Ares, advierte de la inseguridad producida por lo que consideran “deficiencias” en las obras de ampliación de la carretera que está acometiendo la Diputación de A Coruña. Así han remitido un escrito a la institución provincial en el advierten de la señalización “rudimentaria e deficiente” en los márgenes de la carretera, de la retirada de espejos “imprescindibles” en dos cruces, o de los grandes desniveles entre el asfalto y la parte ampliada. También se quejan que el bajo número de operarios y maquinaria en la obra está retrasando la misma y que no se han realizado el retranqueo de los postes de telefonía y electricidad, “o que supón unha traba para o avance das obras”.

Una situación, que como señalan, ha provocado el pasado fin de semana un accidente de tráfico en el vial “co resultado dun vehículo envorcado no que afortunadamente non houbo que lamentar moitos danos físicos”, dicen. Así también llaman la atención sobre el estrechamiento que durante las obras sufre el vial y que dificulta la circulación en la zona.

Los vecinos demandan una reunión con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, al que invitan a acercase a Chanteiro a supervisar los trabajos en primera persona.

Sus reivindicaciones fueron puestas en la tarde de ayer en conocimiento del alcalde de Ares, Julio Iglesias, al que también han trasladado su preocupación por los continuos robos que en los últimos meses se vienen produciendo en la zona. “Os veciños senten unha grande inseguridade e falta de apoio tanto da Garda Civil como da Policía Local, que se excusa na falta de persoal e nin uns nin outros aparacen a facer o informe pertinente da denuncia”, indicaron desde la entidad vecinal de Chanteiro.