Valentín González Formoso acerca el PEL a autónomos y pemes locales

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el diputado provincial y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, acercaron ayer las nuevas líneas de apoyo a pemes, autónomos y emprendedores del Plan de Emprego Local (PEL). Lo hicieron en un acto que se desarrolló en la Casa da Cultura y que reunió a más de medio centenar de personas entre representantes de autónomos, emprendedores y pequeños empresarios del municipio.

El Plan de Emprego tiene tres programas de ayudas dirigidos a pemes, emprendedores y concellos y que en 2016 logró la inserción laboral de 519 personas. “É unha aposta estratéxica do goberno provincial para a creación de emprego no sector público e privado”, indicó el presidente.

La línea destinada a pequeñas y medianas empresas situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes está dotada de tres millones de euros este año. Cubrirá el 75% de los costes salariales totales de cada nueva contratación, incluida la Seguridad Social, por un período mínimo de un año. “Coa activación desta nova liña do PEL esperamos facilitar a creación de máis de 200 novos postos de traballo na provincia”, dijo González Formoso.

El PEL-Emprende cuenta con un presupuesto de 1,4 millones y está destinado a jóvenes de entre 25 y 35 años. Las ayudas cubrirán inversiones de hasta 40.000 euros de los que el 50% serán subvencionables. El plazo para presentar propuestas finaliza el 3 de marzo.