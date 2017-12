Ultiman los trabajos en la escuela infantil mugardesa dotándola de dos invernaderos

El Concello de Mugardos informa que se están ultimando los trabajos de mejora de la escuela infantil municipal de As Lagoas con la colocación de dos invernaderos. Se trata de uno más de los paquetes de mejora con que se quiere dotar al centro. El conjunto de la actuación supone una inversión de casi 30.000 euros y la administración local cuenta con una ayuda significativa, de cerca de 27.500, procedente de la Consellería de Política Territorial.

La concejala de Benestar Social e Igualdade, María Dolores González Lorenzo, explicó que la actuación “é unha posta ao día do centro en canto a materiais e estruturas”. Asimismo, destacó que la instalación de dos invernaderos permitirá a los niños plantar sus huertos y tomar contacto con las labores agrícolas. También se contempla adquirir materiales de juego no sexistas para potenciar la educación en igualdad.

Esta mejora permitirá integrar las nuevas tecnologías desde la etapa inicial de 0 a 3 años. Así, la escuela estará debidamente conectada a internet e incorporará herramientas como el encerado digital, un proyector y un ordenador, entre otros recursos.

En el capítulo de obras, además de los referidos invernaderos, quedarán arreglados los cierres perimetrales de las zonas verdes destinadas al tiempo de ocio y recreo de los pequeños, también se renovará el pavimento de la zona exterior de juegos y se instalarán unos toldos verticales que servirán para proteger a los niños del sol o la lluvia.

La escuela infantil de As Lagoas incorporó además este año el servicio de desayunos para “madrugadores”, que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar de los usuarios. l