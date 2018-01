Un tramo de la carretera de A Palma está sin luz por culpa de la maleza que roza los cables

El Concello de Fene informa de que en un tramo de la carretera AC-133, conocida como carretera de A Palma, concretamente en el margen izquierdo del punto kilométrico 2,5, llevan ya varios días sin luz. Esto se debe, según apuntan desde el departamento municipal de Obras y Servizos a que las ramas de los árboles y maleza rozan continuamente con los postes de la luz, provocando cortes en el suministro.

El Concello ya ha comunicado el problema verbalmente y por escrito a la Consellería de Infraestruturas para que tome cartas en el asunto, dado que la masa vegetal en cuestión se encuentra en terrenos de dominio público afectados por la carretera de titularidad autonómica. En este sentido, el alcalde fenés, Juventino Trigo, le remitió a la Xunta una petición formal para que se poden los árboles en la zona, que acompañó de un informe elaborado por la Policía Local en el que se pone de manifiesto “o perigo que supón a falta de alumeado tanto para os condutores como para os peóns”, así como el riesgo de accidentes que se pueden producir como consecuencia de las condiciones de humedad que multiplica la maleza al producir sombra en los márgenes de la vía todo el año.

“As árbores rozan constantemente nos cables do alumeado público e por causa desa fricción nalgúns puntos os fíos condutores quedaron ao aire. En condicións de chuvia como as destes días, se unha póla toca os cables o habitual é que se produza unha derivación a terra da electricidade, saltan os sistemas de protección e o alumeado apágase. Iso pasou varias veces nas últimas semanas. A única solución é que a Xunta, como titular dos terreos, pode as árbores para poder reparar o tendido”, esgrime el alcalde fenés, quien asegura que la incidencia se le comunicó en varias ocasiones a la Xunta si obtener respuesta. No obstante, confía en que la petición por escrito tenga un efecto inmediato. l