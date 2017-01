Todo a punto en la comarca para recibir hoy la ola de frío siberiano

La comarca se prepara para recibir hoy la ola de frío siberiano que dejará mínimas de dos grados hoy en Ferrol con sus carreteras a punto. El delegado territorial de la Xunta en la provincia, Ovidio Rodeiro, visitó ayer el centro operativo del Plan de Vialidad Invernal de As Pontes donde comprobó la puesta a punto de los recursos dispuestos por la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para combatir las consecuencias de las inclemencias meteorológicas adversas en la red de carreteras.

El de As Pontes es uno de los ocho centros operativos con los que cuenta la Consellería de Infraestruturas e Vivenda en A Coruña. También dispone de once quitanieves y otros tantos repartidores de sal, además de 13 depósitos de sal y salmuera. Un total de 118 personas trabajan para garantizar la seguridad de las carreteras autonómicas, sobre todo cuando las placas de hielo o nieve dificultan la circulación.

Para la realización de estos trabajos, en la zona norte de la provincia también se cuenta con tres camiones 6x6 con cuchillas y esparcidores de sal y un camión 6x6 con cuchilla y esparcidora de salmuera. Las provisiones de sal se encuentran en el centro de As Pontes, además de en Betanzos y Corredoiras. En las instalaciones pontesas también funciona la central de fabricación de salmuera y un depósito. Así, en el caso de nevadas extraordinarias están disponibles motoniveladoras en los puntos más conflictivos para proceder al despeje de las carreteras. “Conservar estes eixos de comunicación que vertebran o territorio require de importantes esforzos e inxentes recursos, motivo polo que nos últimos anos a Xunta sempre situou a conservación e a seguridade na rede de estradas como prioridade”, indicó ayer Ovidio Rodeiro.