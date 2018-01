Un tema de Pink excelentemente ejecutado catapulta a Miriam Rodríguez a la final OT 2018

La cantante eumesa Miriam Rodríguez prosigue imparable en su periplo por Operación Triunfo, donde sus excelentes actuaciones de las últimas semanas la han situado entre las favoritas del jurado. Tanto es así que en la gala del pasado lunes, en la que los jueces valoraban por primera vez además de las actuaciones del día la evolución en el concurso, logró clasificarse para la gran final solo por detrás de la navarra Amaia.

“Has nacido para cantar” fue la valoración que le hizo a Miriam el lunes Joe Pérez-Orive, el juez más estricto de esta edición y quien ya en su día le había dicho a la eumesa que si una vez finalizado el concurso la industria no llamaba a su puerta tendría abierta la suya.

Miriam interpretó en la última gala dos canciones, una a dúo con Alfred en la que además se acompañó de la guitarra y en solitario el tema “What about us” de Pink, con el que se lució en una puesta en escena espectacular y con un derroche de voz sensacional. Se hizo esperar su actuación en solitario, ya que fue la penúltima de la gala, pero valió la pena la espera pues esa interpretación le valió nuevamente los halagos del público a través de las redes sociales y también del jurado, quienes le otorgaron la segunda mejor puntuación de la noche. Así, Miriam se clasificó para la gran final junto a Amaia y Alfred, logrando lo que para entendidos y seguidores es lo más justo. El jurado volvió a destacar que la eumesa es una de las más completas y versátiles de esta edición. También Aitana, una de las favoritas del público, accedió a la final por decisión de los profesores.



“La Leona”

Miriam Rodríguez, “La Leona”, como la han bautizado en las redes sociales por su garra, tesón y fuerza, ha deslumbrado a propios y extraños con su saber hacer, con su capacidad técnica y vocal, con su constancia, esfuerzo y excelente trabajo, ese que ejerce con plena concentración y seriedad, una seriedad que en un “reality”, porque no hay que olvidar que OT es eso, un concurso de talentos y “reality” en el que no solo se valoran las aptitudes artísticas, también debes ganarte el cariño del público, ese que en última instancia deberá decidir quién gana el concurso, que no necesariamente tiene que ser el mejor. Pase lo que pase a día de hoy Miriam sigue siendo firme candidata a representar a España en Eurovisión y, por que no decirlo, a ganar la que para muchos es la edición más exigente de Operación Triunfo.