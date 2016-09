Los tanques de tormentas de Aceñas e Inxerto I estarán listos a final de año

Los tanques de tormentas Aceñas e Inxerto I –los dos que restan por concluir de los cinco que están situados en el término municipal de Narón– estarán rematados a finales de 2016. Así lo avanzó ayer el regidor, José Manuel Blanco, tras la visita realizada a las instalaciones de O Cadaval e Inxerto II totalmente finalizadas junto al tanque de menores dimensiones localizado en A Gándara. Estas infraestructuras representan una parte importante de los trabajos de saneamiento integral de la ría, concretamente del proyecto de Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol. Los trabajos, pendientes e concluir fueron licitados y adjudicados por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca.

Durante la visita, el regidor estuvo acompañado por el director de obra de Acuaes, José Piñeiro, el gerente de la empresa Cosma, José Manuel Marcote, y los ediles Marián Ferreiro, Ibán Santalla y Manuel Ramos. “Os tanques de tormentas que están rematados poderían poñerse en servizo de inmediato, o que permitiría deixar de verter á ría de Ferrol unha parte importante das fecais da zona urbana de Narón, incluídas as recollidas na zona do polígono industrial de Río do Pozo”, indicó el alcalde. Blanco recordó que su gobierno está pendiente de que la depuradora funcione correctamente y del acuerdo con Augas de Galicia y el Concello de Ferrol e insistió en que Narón ya tiene un acuerdo sobre el tema administrativo con el de Ferrol sobre el reparto de los costes de mantenimiento de la depuradora –30% Narón y 70% Ferrol–. El regidor local apuntó además que “continuamos pendentes de que unha vez que Ferrol acepte a proposta no pleno, Acuaes permita sacar a concurso o mantemento e de que a través da Mancomunidade de Concellos se licite a xestión global da parte Norte da ría, a Sur e da propia depuradora”.

Los cinco tanques de tormentas proyectados en Narón recibirán las aguas fecales y pluviales del municipio y desde esas construcciones se impulsarán a través de una tubería por la Trinchera hacia la estación de Ferrol. Será también en los tanques localizados en Narón donde esas aguas reciban los primeros tratamientos antes de su llegada a la EDAR y posterior vertido a la ría.