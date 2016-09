Stili destaca el gran potencial que atesora la plantilla de la Leonesa

El Somozas volverá a jugar el próximo domingo como visitante, ya que en la quinta jornada del campeonato le toca desplazarse al terreno de juego del Izarra.

El conjunto somocense sucumbió en el encuentro del pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa, en un choque del que el entrenador, Stili, comenta que “en la primera parte fueron muy superiores, y pudieron meternos tres goles, porque nos hicieron mucho daño con Colinas y Gallar, que en conducción demostró que es de una categoría superior”.

Sin embargo, el preparador somocense comenta que “en la segunda parte estuvimos mejor y pudimos empatar en una ocasión de Fran Núñez, con la portería vacía, que estrelló el balón en el larguero. Luego en una contra, ellos nos marcaron el segundo tanto y nos hizo daño y ya no pudimos buscar un mejor resultado”.

El entrenador de la escuadra somocense destaca que “está claro que la Cultural es uno de los mejores equipos de la categoría y creo que en su campo van a dejar escapar muy pocos puntos, porque es muy grande y pueden desplegar su velocidad los jugadores de arriba, que todos son de superior categoría”.

El técnico va más allá cuando recuerda que “han fichado a ocho o nueve jugadores con la condición de que pueden dar el salto a la Primera División belga, con el equipo que tienen allí. Por eso, han gastado mucho dinero, con futbolistas a los que otros conjuntos no pueden llegar. Buena prueba de ello, es que hay jugadores que han preferido aceptar la oferta de ellos en Segunda B, que continuar en Segunda, lo que indica lo que están pagando”.

Con respecto a la situación de la competición, el entrenador del Somozas tiene muy claro que “es complicado hacer una valoración hasta que no se pasen quince jornadas. El año pasado el Racing de Santander empezó mal y parecía imposible en navidades que terminara de primero y al final lo consiguió”.

Además, el técnico añade que “no creo que el Racing siga ahí abajo y las cosas van a cambiar seguro en las próximas jornadas, porque cuenta con una buena plantillla, también algo similar creo que le va a pasar al Burgos, porque tiene buenos jugadores y también al Palencia”.Stili también comenta que “me gustó mucho el Osasuna B y no me sorprende que esté en la zona alta de la clasificación, ya que cuenta con jugadores y rápidos y con muchos desborde, que son complicados de frenar”.En cuanto a su formación, Stili destaca que “tenemos que ir creciendo con el paso de las jornadas, porque por el momento estamos verdes en ataque y nos cuesta mucho llegar al área. Esperemos que con la recuperación de jugadores lesionados, eso vaya cambiando y que podamos conseguir buenos resultados en las próximas semanas”.En cuanto al próximo enfrentamiento, el preparador cedeirés manifiesta que “ellos han hecho una buena plantilla y su campo es uno de los más complicados que nos vamos a encontrar. Por eso, no es de extrañar su marcha en estas jornadas, en las que ganaron a la Ponferradina y empataron con la Cultural”.