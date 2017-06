La SGHN denuncia un desbroce de hábitats protegidos en Estaca de Bares

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) ha solicitado a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural que incoe la correspondiente denuncia sobre la afección de un espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000 como es el ZEC Estaca de Bares en el que, como denuncia la entidad, se han alterado los hábitats litorales del entorno debido a una roza mecánica.



La actuación, llevada a cabo dentro del término municipal de Mañón, abarcaron una superficie de 30.000 metros cuadrados incluida dentro de la zona-1 de este espacio natural destinado a la conservación de los componentes de la biodiversidad y del patrimonio natural. “A roza mecánica provocou unha perda total da estrutura dos tipos de hábitats naturais e supuxo unha gravísima alteración do seu funcionamento ecolóxico, afectando ademais ao estado de conservación de diferentes especies de flora e fauna silvestre, que forman parte destes hábitats, ou empregan os mesmos como área de refuxio ou alimentación”, indican desde la SGHN. Los trabajos coincidieron también con la fase de cría de numerosas especies silvestres, ocasionando la alteración o interrupción de sus ciclos biológicos, como recuerdan desde la entidad.



La intervención, según los datos recogidos en el Concello, está vinculada con las fases iniciales de la ejecución de un proyecto constructivo promovido por la Axencia de Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta y destinado a transformar Estaca de Bares para promover un “turismo irracional e insustentable”, según denuncian desde la Sociedade Galega de Historia Natural.



“Dita actuación podería ser ademais considerada como constitutiva dun delito penal conforme ao indicado na Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, ao poderse considerar que os feitos aquí denunciados puideron provocar un grave desequilibrio ecolóxico no ecosistema sublitoral do espazo natural referido, alterando a súa estrutura, funcionamento e composición biolóxica, propiciando ademais a entrada de especies exóticas invasoras”, puntualizan desde la entidad ecologista.