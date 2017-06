San Sadurniño repartirá 64.200 euros entre entidades vecinales y deportivas

La comisión evaluadora de las ayudas para Cultura y Deportes del Concello de San Sadurniño dio el visto bueno a la propuesta técnica de reparto de las subvenciones de 2017 que distribuirán 18.000 euros, 13.000 destinados a nueve entidades vecinales y culturales, con un máximo de 4.000 euros por ayuda y otros 5.000 a seis clubes deportivos del municipio. Además se reservarán otros 3.000 euros para colaborar con las comisiones de fiestas, con un tope de 300 euros por cada una.



Éstas no serán las únicas subvenciones destinadas este año al fomento de la actividad asociativa y deportiva ya que la administración local suscribió convenios de colaboración con el Aldebarán Voleibol, con el CF San Sadurniño, con Biela e Chaveta, la ANPA del CPI, AGA-Ferrolterra, AGFA do Eume y la asociación agroecológica A Coruña que suponen otros 41.200 euros.



Señal de TDT

En otro orden de cosas, el Concello advierte a los vecinos de que, en caso de que no puedan ver algún canal del TDT debido a interferencias con la telefonía móvil y el despliegue de la tecnología 4G pueden ponerse en contacto con la empresa Llega800, encargada de solucionar estos problemas de forma gratuita.



Los interesados pueden contactar vía telefónica, en el 900 833 999 de lunes a viernes de nueve de la mañana a diez de la noche. La llamada es gratuita y la posterior asistencia técnica también.



Los hogares con problemas en la recepción deberán ponerse en contacto con la firma antes del 30 de junio, fecha en la que finalizará en San Sadurniño el período de asistencia gratuita.