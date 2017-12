San Sadurniño aprueba hoy un presupuesto de 2,8 millones para 2018, un 4,27% más que en 2017

El Concello de San Sadurniño celebra esta mañana su pleno municipal. De los cuatro puntos que se debatirán en la sesión, tres se relacionan con cuestiones económicas. Así, el gobierno municipal busca aprobar la cuenta general de 2016, que apunta a casi 410.000 euros de superávit presupuestario. También se lleva a pleno una modificación del crédito para incorporar una partida de 230.000 euros de esos remanentes al presente ejercicio. Una partida que prevén destinar en su mayor parte al macroproyecto de mejora de la red viaria municipal. En la última parte de la sesión plenaria se someterá a votación las cuentas del Concello previstas para el ejercicio 2018, que ascederán a 2.810.000 euros, un 4,27% más que en 2017.

El equipo de gobierno destaca el hecho de que el presupuesto se vaya a debatir en los primeros días de diciembre, ya que en caso de que salga adelante y no se presenten alegaciones podría entrar en vigor “practicamente ao mesmo tempo que o novo ano”, explican desde el Concello.

El gobierno local califica las cuentas de 2018 como de una “austeridade ben entendida en tempos de crise” y que “preserva a prestación de servizos públicos fundamentais” al tiempo que “conxela un ano máis todos aqueles impostos e taxas dentro da permisible autonomía municipal”, aunque sí se plasma en el presupuesto la previsión de un incremento en este apartado fundamentado en una mayor efectividad en el cobro tras la delegación de la tarifa en la Diputación.



En el texto introductorio del documento se critica “a insuficiencia de recursos” transferidos del Estado a la Xunta, acusando además al gobierno de Alberto Núñez Feijóo de “arbitrariedade” en la distribución de fondos para los diferentes municipios. En este sentido, desde San Sadurniño se reclama la adopción por parte de la Xunta de fórmulas semejantes a las que emprela actualmente la Diputación con el Plan de Obras y Servicios (POS), que confieren “mayor autonomía y flexibilidade” en la gestión de las partidas que, además, se conocen ya desde el mes de septiembre.

En cuanto a los pormenores del documento contable que se prevé aprobar durante esta mañana, el apartado de ingresos e gastos se sitúa en los 2.810.000 euros. Según manifiestan desde el Concello las cuentas reflejan un “peso importante en las partidas de persoal”, que se llevan 1.150.000 euros.



Desde el área de Hacienda se destaca también “o mantemento do esforzo inversor en todo o territorio” que se situará en los 622.000 euros, cerca del 23% del total. El gobierno local también destaca el apoyo que se hace desde los presupuestos al tejido asociativo del municipio y al mantenimiento de los apartados relacionados con la igualdad y el bienestar, que se verán incrementados en un 15% –75.000 euros más con respecto a 2017–. Las cuantías destinadas bolsas, convenios y acuerdos con el tejido asociativo crecerá en 2018 un 4,27% en el apartado de gastos y un 2,74 en el de inversiones. Esto permite “garantir a prestación dun amplo abano de servizos públicos e un plan de investimentos ambicioso ao longo do ano, distribuído con carácter equitativo entre todas as parroquias”, explican desde el Concello.

Antes de debatir el documento contable para 2018 se hará un nuevo llamamiento a la toma de posesión de la concejala Cristina Calvo y se aprobará la cuenta general de 2016.