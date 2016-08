San Sadurniño.- Éxito de público y participación en la octava edición de la Feira Rural

Centenares de personas se acercaron ayer a San Sadurniño para disfrutar de la octava edición de la Feira Rural que volvió a convertirse durante una jornada en el mejor escaparate de los productos del campo. La cita volvió a batir sus propio récords de participación con la presencia de 130 expositores de artesanía, artículos de segunda mano, productos agroganaderos y de la huerta. Estos dos últimos ganaron presencia en esta edición hasta casi copar el 50% del evento.

Una de las novedades de la cita y que suscitó gran interés entre vecinos y visitantes fue Feiraeco, una feria dentro de la feria que reunió una veintena de expositores ecológicos con la certificación del Craega –Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia–. Una filosofía que gana adeptos cada año a tenor del incremento de explotaciones que se suman a este “modus operandi”.

propuestas

Si bien la oferta de la feria es ya de por sí interesante, las actividades complementarias sugeridas este año por el Concello de San Sadurniño no lo fueron menos. Paseos en kayak por el río Xuvia, talleres de cocina creativa para niños, visitas guiadas tanto a la huerta de árboles frutales Carlos Fornos como al colmenar didáctico gestionado por AGA, fueron algunas de las actividades paralelas en las que participó el público.

No faltó la ya tradicional exposición de la raza Can de Palleiro. De hecho los perros adquirieron un año más todo el protagonismo en la IV Copa Agility Concello de San Sadurniño en la que mostraron su habilidad para sortear una serie de obstáculos a las órdenes de sus guías. También se organizaron exhibiciones de cetrería con distintas especies de aves rapaces que estuvieron expuestas a lo largo de toda la jornada.

En la vertiente gastronómica, hubo catas de sidra, queso y vino del país con las que los visitantes abrieron boca para luego disfrutar de las especialidades locales en los diferentes establecimientos hosteleros que vieron dinamizada su actividad comercial durante toda el día. Y es que las buenas condiciones meteorológicas de la jornada propiciaron que los visitantes no solo disfrutaran de la Feira Rural, sino también del patrimonio y paisaje del municipio recogidos en unos folletos sobre las zonas verdes del área urbana que la concejalía de Turismo distribuyó gratuitamente durante el evento.