Reportaje | Sus Majestades se preparan para participar en unas cabalgatas pasadas por agua

Los más pequeños de las familias aguardan impacientes la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente, que mañana participarán en diferentes cabalgatas por la comarca. A pesar de que las previsiones meteorológicas avanzan que existe alta probabilidad de lluvia, se espera poder celebrar la mayor parte de ellas. En Narón, en cambio, han decidido suspender el tradicional desfile de carrozas de la Cabalgata Solidaria, cargada con productos donados por los vecinos y que se donarán al Centro de Recursos Solidarios. Estas se exhibirán bajo carpa en la Plaza de Galicia desde las 16.30 horas. A las comitivas de los tres reyes se sumarán también la del rey Artabán que estarán en el lugar de 16.30 a 19.30 horas. También habrá actividades infantiles y a las 17.15 dará comienzo en el auditorio municipal el tradicional concierto de panxoliñas.



El concello de Moeche ha sido más previsor que el resto de la comarca y ha adelantado a hoy la visita de Sus Majestades. Estas estarán en la recientemente rehabilitada nave de la feria esta tarde, a las seis y media y habrá –organizada por el ANPA del colegio y el Concello– una fiesta con hinchables, música y talleres, además de degustación de chocolate con churros.

Ya el viernes, en Cedeira la comitiva real partirá de la antigua estación de autobuses a las 18.00 horas. Desde ahí recorrerá las calles del municipio hasta llegar al palacete municipal, donde se ofrecerá la recepción. Seguidamente la fiesta con chocolatada se trasladará al pabellón del CEIP Nicolás del Río.

En Neda, por su parte, sus Majestades de Oriente partirán de la zona del Puntal a las 19.30 horas para iniciar un recorrido pasando por Ponte de Xuvia hasta Muchiqueira. Seguidamente recibirán a los niños en el pabellón deportivo de O Roxal donde repartirán caramelos y golosinas.



El Valdoviño el Concello y el movimiento asociativo se encargan de organizar la cabalgata de esta edición. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Casa Consistorial a las 18.30 horas y allí los esperan docenas de niños que han solicitado participar en las carrozas. Todos iniciarán un recorrido que los llevará hacia la Casa de la Cultura donde se repartirán caramelos. También se entregarán obsequios a los más pequeños en el Auditorio local, donde atenderán las peticiones de los niños. Este año como novedad el gobierno municipal y las asociaciones del lugar han colaborado en la creación de una carroza comunitaria cuyas piezas se elaboran en las diferentes parroquias.

En Cabanas la visita de los reyes se hará por partida doble y habrá actividades para mañana y también para el sábado organizadas por la ACR Cabalgata de Reyes de Cabanas, en colaboración con el Ayuntamiento. Así, la comitiva recorrerá mañana todo el término municipal, partiendo a las 16.30 horas de Campolongo, pasando por la playa de Cabanas, la Casa el Concello, el local social de Lavandeira, Santa Cruz, la residencia de la Tercera Edad de Laraxe, el local social de San Mariño do Porto desde donde regresarán al punto de partida. El día 6 Sus Majestades volverán al municipio, concretamente al pabellón de Lavandeira procedentes de Campolongo, desde donde saldrán a las once de la mañana. Una vez allí repartirán regalos durante una hora y media. Seguidamente se trasladarán al local social de Laraxe donde tienen previsto realizar otro reparto de presentes.

En As Pontes, la comitiva real saldrá de la calle Monte Caxado a las 18.00 horas y desde allí partirá hacia el Concello donde se realizará la oportuna recepción.



En Fene la comitiva de Sus Majestades partirá a las 18.00 horas de Perlío desde donde tomará la avenida Marqués de Figueroa hasta el cruce fenés para proseguir por avenida Naturais hasta la plaza del Concello, donde el alcalde, Juventino Trigo, dará la bienvenida a reyes y pajes.

El municipio de Ares también acogerá su tradicional desfile con partida a las 16.30 horas de la Plaza do Pedregal (Redes). La comitiva recorrerá todas las parroquias hasta llegar al pabellón municipal donde los niños que esperan la llegada de los reyes podrán jugar con los hinchables que se habrán instalado para la ocasión.

En el municipio vecino de Mugardos la cabalgata iniciará recorrido en el pabellón municipal del Cristo, donde se celebrará un festival infantil de 18.00 a 21.00 horas, que incluye hinchables, animación musical y una suelta de globos para finalizar el día. Los reyes visitarán después la Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, en O Seixo, el Casino de San Xoán y el Casino Progreso de Franza.

En Cerdido los Reyes harán su llegada a la zona el sábado 6, donde visitarán por la mañana la feria de A Barqueira formando parte de la cabalgata que organizan el Concello y la Asociación Ariños dos Carrís. Por la tarde sus majestades también visitarán el polideportivo municipal en el que se celebrará una fiesta con hinchables y actividades para los niños. Ya por la noche la fiesta proseguirá con el grupo Tapyöca.

En San Sadurniño, la fiesta infantil comenzará a las 17.30 horas, con talleres y música y los Reyes llegarán en torno a las 18.45 al gimnasio del CPI donde escucharán las peticiones de los más pequeños.