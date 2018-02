Reportaje | Las fiestas infantiles dan el pistoletazo de salida al Carnaval

El Carnaval ya ha llegado a la comarca donde se han sucedido numerosos actos durante todo el fin de semana. Ayer también vivieron su particular fiesta de Entroido los concellos de Mugardos, Fene, Cedeira, Cabanas, Ares y Cariño donde los niños fueron los principales protagonistas de las propuestas. En Fene la actividad se concentró en el Círculo de Perlío, donde se celebró un taller de cocina de Entroido matinal y otro por la tarde. En Ares los actos se concentraron en la plaza de la Constitución, donde hubo música y animación infantil. El Casino Mugardos fue el escenario de las celebraciones en la villa mugardesa, que estuvieron amenizadas por la orquesta Nueva Onda. También Cedeira celebró ayer la fiesta infantil, que tuvo como escenario el pabellón polideportivo. Por su parte, en Cabanas, la asociación de vecinos de San Martiño do Porto acogió durante la tarde la fiesta infantil a cargo de la Gua Gua, que incluyó degustación de chocolate con churros y concurso de disfraces. A partir de las ocho arrancó la fiesta de adultos, que incluyó degustación de cocido y dulces típicos. El dúo Yemayá puso la nota musical a la velada. También en Cariño, que goza de gran arraigo el Carnaval, tuvo lugar ayer una fiesta infantil con hinchables en el pabellón polideportivo local. Charanga Mecánika se encargó de amenizar el pasacalles nocturno, que culminó con una sesión de música disco.



El Entroido se vive con especial intensidad hoy en otros puntos de la comarca. En As Pontes el desfile de comparsas arrancará a las cinco de la tarde de la calle Monte Caxado, desde donde recorrerán media docena de calles del municipio hasta finalizar en el patio del Colegio Santa María, donde tendrá lugar la fiesta de disfraces, que incluye premios para los mejores.

En Moeche en la nave del mercado se celebra también a partir de las 16.30 horas la fiesta infantil, en la que habrá juegos y actividades además el concurso de disfraces habitual, en el que se premiará a las mejores propuestas en categoría infantil y adultos.



Verbena en Fene

En el municipio de Fene arrancan hoy los festejos del Carnaval, una fiesta de gran arraigo en la localidad que este año viene con cambios, ya que la tradicional verbena que se venía celebrando el miércoles de Ceniza, día festivo en el municipio, se adelanta este año a la jornada de hoy, que tradicionalmente se dedicaba exclusivamente a los más pequeños. Estos serán los protagonistas de una celebración carnavalera que contará con la animación de la agrupación Fiestoke y el tradicional reparto de dulces de Entroido. Así, una vez concluya la fiesta infantil, sobre las 21.00 horas, dará comienzo, el baile, que estará amenizado por la orquesta New York. Desde el Concello sostienen que el cambio contribuirá a que pueda asistir más gente, ya que mañana es festivo local en el municipio. Esta novedad ha sido bien acogida por la mayor parte de los vecinos, ya que es algo que se venía demandando desde hace años. Para la jornada de mañana se mantiene el tradicional desfile de comparsas y posterior festival, en el que tomarán parte 14 formaciones. La comitiva partirá de la zona baja de Perlío a las 18.00 horas y recorrerá las principales vías del municipio hasta llegar a la plaza del Concello, donde darán comienzo las actuaciones. En caso de lluvia el pasacalles se suspenderá y las comparsas llegarán directamente a la Plaza Alcalde Ramón Souto González. Asimismo, desde el Concello informan de que en caso de que el desfile se produzca este tendrá consecuencias sobre la circulación del tráfico, produciéndose cortes en las avenidas Marqués de Figueroa, Cruce de Fene y Avenida Naturais entre las 17.45 y las 19.0 horas. Además, la calle Río Cádavo, en Perlío, estará cortada también desde las 17.30 a las 18.15 horas, momento en que se producirá la concentración previa de las comparsas antes de iniciar el pasacalles Desde la Policía Local de Fene lamentan las molestias ocasionadas y recuerdan a los ciudadanos que pueden utilizar las vías alternativas de O Tarrío, Xunqueira y Cruceiro para moverse por el municipio o utilizar la autopista o autovía en desplazamientos hacia Ares y Mugardos o Pontedeume y A Coruña.



La Asociación Cultural O Tadetas aprovecha que Fene celebra estos días una fiesta de gran arraigo en la zona como el Carnaval para exigir al Concello que se tenga más en cuenta, ya de cara a próximas ediciones, al movimiento asociativo, “verdadeiro depositario do que foi a festa máis importante de Fene durante anos”. También añaden que el gobierno de Xosé María Rivera Arnoso si tenía presente al colectivo pero lamentan “non ver a mesma actitude no actual alcalde”

También hoy, en Neda, tiene lugar su fiesta grande, con fiesta infantil a partir de las 17.00 horas en el pabellón municipal. Asimismo, a partir de las 19.00 horas arrancará el pasacalles por la rivera de San Nicolás con Retumbatuke y alumnos de la escuela de teatro municipal. La fiesta culminará con la quema del Entroido.

Quienes así lo prefieran podrán disfrutar también de la propuesta infantil del centro comercial Dolce Vita Odeón, que celebra su “Viva Odeón, un alternativa de ocio gratuita que cuenta con talleres de 11.00 a 13.00 horas para niños. Además, a partir de las cinco de la tarde podrán degustar postres típicos y maquillarse.

Mañana miércoles prosiguen los festejos. Así, en Ares, vivirán su día grande con el tradicional desfile de carrozas, que dará comienzo a las 16.30 horas en la plaza da la Constitución. Durante la tarde también habrá degustaciones de dulces típicos. Mientras, en San Sadurniño, en la Casa da Cultura, se desarrollará a partir de las once de la mañana un taller de elaboración de máscaras venecianas.