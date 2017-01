El Puerto coruñés espera reabrir el túnel de O Parrote esta misma tarde

Los problemas de tráfico que ha originado el cierre del túnel de O Parrote durante toda la mañana de ayer han provocado que el Puerto y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo, algo que no ocurría desde hace tiempo. Probablemente, porque la reunión que celebraron era de carácter técnico: el Puerto anunció que llevará acabo un arreglo provisional del suelo del túnel, donde las filtraciones han provocado baches, y que la vía podría reabrirse esta misma tarde.

El túnel se había clausurado durante la noche del sábado al domingo, después de que los conductores denunciaran que la calzada se abombaba. El motivo, según se descubrió después, es que había una fisura en la losa de hormigón, que es la base del túnel, por donde se filtraba el agua y que los aliviaderos no expulsaron como debían, aunque la Autoridad Portuaria recalca que no existen daños estructurales.

La obra está en garantía, así que será la constructora, Copasa, la que se encargue de poner este parche. La idea de los ingenieros es practicar una serie de cortes en la calzada a través de los cuales fluiría el agua salada, rebajando la presión. Los aliviaderos recogerían el líquido y se podría reponer la calzada, eliminando los baches.



óptima a corto plazo

El concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, se ha mostrado de acuerdo con la actuación, que considera “óptima a curto plazo” porque permitirá reabrir el túnel mañana mismo, pero demandó del Puerto, bajo cuya responsabilidad se llevó a cabo la obra, un solución permanente: “Non sei cal pode ser pero non podemos aceptar que haxa repetidos abombamentos”. Para ello, la constructora tendrá primero que realizar un profundo análisis de la red de drenaje y averiguar qué falló.

La Policía Local supervisó todo el día la circulación. Por el momento, el tráfico que normalmente discurre por O Parrote (entre los que destacan visitantes y pacientes del hospital Abente y Lago) tienen que desviarse a la izquierda, por el túnel de María Pita, que desemboca en As Atochas, para luego dar un rodeo por la avenida del Metrosidero y llegar hasta el centro hospitalario. Aún así, queda el problema del tráfico pesado, docenas de camiones y autobuses que viajan a diario a Monte Alto para abastecer los comercios, y que no tienen un acceso por ese viejo túnel, por ser su gálibo demasiado bajo.

De hecho, la mayor parte de los accidentes de tráfico que se dieron durante el año pasado, en los que los camiones acabaron atascados, ocurrieron cuando el conductor del vehículo pesado tomó el túnel de la izquierda, de 3,5 metros d alto, en vez del de la derecha (el de O Parrote, ahora cerrado), de cinco metros. Para evitar ese problema, el tráfico pesado debe circular ahora por el Paseo Marítimo, siguiendo los consejos del Ayuntamiento, que no desea aumentar el tráfico en San Andrés, la otra única opción y que esta obras.

Así las cosas, el tráfico en el centro es cada vez más delicado y urge reparar el túnel. Pero en esto, “a potestade é do Porto”, señaló Varela.