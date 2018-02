El PSOE reclama un programa de actuación “efectivo” para la VAC

El portavoz del grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga anunció ayer en Ortigueira una “ofrensiva parlamentaria” para desbloquear la Vía de Altas Capacidades (VAC) Ferrol-San Cibrao de la que solo se ejecutaron dos tramos –la variante de Ortigueira y la conexión Celeiro-San Cibrao–. El responsable socialista mantuvo ayer un encuentro con los alcaldes de los municipios de Ortigueira, Cedeira, Cariño y Cerdido para reivindicar esta infraestructura fundamental para el desarrollo de las comarcas de Ortegal y A Mariña.

Demandan un “programa de actuación efectivo para presentar o proxecto constructivo e comezar coas licitacións no primeiro semestre do próximo ano”, indicó Leiceaga.

Por su parte, el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, advirtió que desde la licitación en 2009 de los dos tramos ejecutados hasta el momento “non se executou nin se expropiou un só metro mais o que deixa as comarcas de Ortegal e A Mariña nunha situación de debilidade económica, de futuro e de desenvolvemento”, dijo.

Así le reclamó al gobierno gallego que retome el proyecto y que cumpla con el compromiso alcanzado en 2016 en Cariño de “executar un cronograma serio e real”, recuperando además la variante de Cariño incluida en el trazado original que se aprobó en 2009.

Por su parte el alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, advirtió que las infraestructuras actuales resultan “insuficientes para comunicarnos con Viveiro e Ferrol e darlle continuidade á actividade económica que precisa dunhas comunicacións suficientemente adaptadas que é o que necesitamos” y añadió que “cada vez máis persoas queren visitar unha zona rica en recursos, polo que necesitamos o apoio da Xunta para axudar ao desenvolvemento da comarca”.