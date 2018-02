Los propietarios de As Fragas do Eume piden la nulidad del Plan Rector

La asociación Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas do Eume, una de las dos entidades que agrupa a los vecinos con terrenos en el parque natural, y otros titulares de fincas en la zona reclaman la nulidad del procedimiento de inicio de elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural Fragas do Eume por la vulnerarse su derecho a la participación pública. Se basan en la inaccesibilidad del documento por vía telemática y la ausencia de publicación en el DOG –la Consellería de Medio Ambiente recogía en el DOG del pasado 3 de enero el anuncio del 7 de diciembre de 2017 por el que se acordaba someter a participación pública el documento de inicio del plan rector–.

Según su letrada, Pilar Martínez, no consta la publicación de mapas “indubitados” con propuestas de zonificación del espacio protegido, para que los ciudadanos puedan identificar, sin lugar a dudas, si las parcelas de su titularidad están afectadas; tampoco existe un estudio científico previo que avale la necesidad de las medidas, su eficacia y, en definitiva, las propuestas de un determinado modelo de plan de gestión.

También advierten que el plan deberá ir acompañado de una memoria económica y que la Constitución avala la utilización racional de los recursos naturales “garantizando el principio de solidaridad colectiva y el derecho a la igualdad, por lo que el instrumento de gestión no debe suponer, en ningún caso, el estrangulamiento económico de la zona y ha de garantizar la libertad de empresa y el ejercicio y la defensa de la productividad”, indica.

Otro de los argumentos esgrimidos en defensa de los intereses de los propietarios es que la ley establece que en los casos de territorios en los que convivan diferentes figuras de protección como es el caso del parque también incluido en Red Natura, el Plan Rector debe ser coordinado y unificado en un documento único y la administración debe aclarar si el plan será extensivo o incluirá los LIC –Lugares de Interés Comunitario– y ZEC –Zona de Especial Conservación–, algo que no aclara el anuncio publicado el pasado 3 de enero.

La asociación de propietarios alega también que tanto la declaración del parque como su declaración de LIC y ZEC han perdido vigencia

“Han trascurrido más de 21 años desde la aprobación del PORN –Plan de Ordenación de Recursos Naturales– del espacio, 20 años desde que se declaró el parque natural; 13 años desde la propuesta LIC, 11 años desde que la Comisión aprobó la lista LIC; tres años desde la declaración de ZEC, por lo que, además de haberse incumplido el plazo legal (2 años en el caso del Plan Rector del Parque Natural) para la aprobación de los planes, resulta obsoleta cualquier evaluación sobre las exigencias de protección y conservación”, indican. Su letrada recuerda que el 80% del territorio incluido en el parque natural está en manos privadas y que la entidad, por su representatividad –aúna a unos 800 socios– debería de haber sido tenida en cuenta en el proceso de participación pública en el que no intervino.

En base a estos argumentos reclaman la retirada del documento y la elaboración de uno nuevo en el que “la participación de los afectados sea real y efectiva y se tengan en cuenta todos los derechos fomentando un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el necesario desarrollo socioeconómico de la zona”. l