Los promotores de Ortegal Oil abrirán el primer hotel del parque Vilar do Colo

Los promotores de las estaciones de sevicio Ortegal Oil abrirán en 2018 el primer hotel del polígono industrial Vilar do Colo. Un inmueble de dos plantas en las que se distribuirán 36 habitaciones y que dispondrá en su planta baja de cafetería-restaurante, cocinas y vestuarios además de disponer de un sótano habilitado como garage.



Las obras, que ya han arrancado en una de las parcelas del parque industrial, se encuentran en fase de ejecución de la cimentación. Tras el movimiento de tierras, se lleva a cabo estos días la ejecución de los pilotes sobre los que descansará la estructura.



superficie comercial

Otra de las novedades del polígono industrial Río do Pozo y que se incluyen dentro de este proyecto es la construcción de una superficie comercial de 1.306 metros cuadrados. La misma incluye un aparcamiento con 106 plazas de estacionamiento y la construcción de un supermercado del grupo Gadisa, proyecto que podría estar concluido para el próximo mes de diciembre, según las previsiones del equipo de obra.



No será este el único supermercado que la firma estrene próximamente en la comarca. Así, mañana se inaugurará en As Pontes uno de los más grandes de la cadena con 2.300 metros cuadrados de superficie. Las instalaciones comerciales se ubican en la plaza Hermanos Tojeiro y aúnan modernidad y funcionalidad.