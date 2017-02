Presentan firmas contra el cambio de nombre de la avenida do Concello

Los vecinos de la Avenida do Concello de Fene avalaron ayer con la presentación de firmas su rechazo al acuerdo plenario alcanzado el pasado mes de noviembre para cambiar la denominación de la mencionada calle por la de Ramón Souto González, alcalde republicano fusilado en 1936. “Non están de acordo co cambio de denominación polos trastornos administrativos e nos envíos postales que lles poden acarrear pero tamén polas formas nas que se fixo, tramitándose a través de una moción urxente presentada por PSOE e Somos Fene e que contou co respaldo do PP”, indicó el regidor Juventino Trigo, quien entendió su postura y se comprometió a llevar el asunto a una Xunta de Portavoces para ver si es posible revocar el acuerdo del pleno.

“Xa había acordos plenarios sobre a recuperación da memoria histórica e de como se debería de proceder no caso de renomear as rúas pero non se tiveron en conta nese momento”, recalcó el regidor.

La intención del gobierno local como señaló ayer Trigo tras mantener un breve encuentro con los afectados es convocar una junta de portavoces y posteriormente una reunión con los vecinos en los que estén representados todos los grupos municipales con el fin de alcanzar un consenso que agrade a todas las partes.