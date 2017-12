El PP de Pontedeume denuncia la contratación “continuada” del servicio de refuerzo de basura

El PP de Pontedeume denuncia que el gobierno tenga contratada “de forma continuada e irregular” el servicio de refuerzo de recogida de basuras y limpieza viaria. “Los concellos no pueden tener, salvo fechas vacacionales, estivales y festivos continuados un servicio puntual de refuerzo a la vez que con un servicio de empresa privada”, indicó el portavoz popular, Javier Crespo, que advierte de que los informes de secretaría judicial e intervención “son claros y rotundos al respecto” e insistió en que la ley de contratación está para cumplirla “y no para saltarla”.

Por su parte, el alcalde Berndardo Fernández puntualizó que se trata del mismo servicio de refuerzo de recogida de basura que “los populares contrataron en los períodos preelectorales y que nosotros tenemos todo el año ante la imposibilidad de prestar con servicios propios este servicio los jueves y los sábados”, indicó. Se trata, como dijo, de la misma empresa contratada durante el mandato popular “y con la que llegamos a un acuerdo, a cambio de la recogida del colector amarillo nos prestaron este servicio de forma gratuita durante un año y luego hicimos un contrato menor”, explicó.

Fernández volvió a incidir en la intención de su gobierno de regularizar todos los contratos municipales “que el PP en 8 años no consiguió hacer” y avanzó que próximamente esperan tener el pliego del de la telefonía. l