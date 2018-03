El PP eleva a 20 millones de euros la facturación irregular por la basura

Cuando la concejala de Medio Ambiente, María García, anunció el comienzo del periodo de exposición pública del pliego del contrato de recogidas de basuras por un precio de licitación de 14,5 millones de euros, dijo que era “un tema dos máis importantes do mandato”. Desde la oposición, la edil popular, Rosa Gallego, está de acuerdo. Con lo que no coincide es con la redacción del pliego, cuyo periodo de exposición pública finalizó el miércoles y echa en cara al Gobierno local la demora: “20 millones mínimo en facturas irregulares se habrán acumulado en los dos años que habremos estado sin contrato de basuras”.



Gallego se refiere a que, cada mes, el Gobierno local tiene que pagar 900.000 euros a la actual concesionaria, Cespa, para que se mantenga el servicio de recogida a pesar de que ya se extinguió el contrato hace un año, y hasta que se renueva la concesión. Y cada factura recibe los correspondientes reparos del interventor, como manda el procedimiento.

Es una situación excepcional que finalizará cuando entre en vigor el contrato, que no será este año. Aunque García asegura que resulta innovador porque refuerza el servicio de recogida de la hostelería en el centro de la ciudad y avanza en la recogida selectiva recogida de residuos, para Gallego resulta decepcionante: “Los pliegos son muy poco ambiciosos, carecen de estudio económico previos de viabilidad y restringen la competencia”.



Juego con ventaja

Sobre este último punto, a Gallego le llama la atención el hecho de que en el lote dos se exige a la empresa concesionaria poseer en propiedad 7.500 metros cuadrados de terreno con una nave de 2.100 metros cuadrados, todo en el término municipal. “No hay ningún estudio de por qué tiene que ser así o porqué en el término municipal y no en el área metropolitana. ¿Por qué no en Sabón?”, se pregunta la portavoz de la oposición. Para Gallego, eso significa que al actual concesionaria, Cespa, “juega con bastante ventaja”, puesto que ya posee esas instalaciones.



No solo eso: el otro lote del pliego de condiciones, el que destina 600.000 euros a renovar los 15.000 contenedores de la ciudad, también le parece problemático. “Los contenedores se agrupan en un solo lote sin ninguna justificación, en vez de dividirlos en varios, eso dificulta a las pymes especializadas en el sector optar al contrato”, denuncia Gallego, que espera que el Gobierno local lea las aportaciones de la oposición: “La última vez, no lo hicieron”.