El PP denuncia que el Concello realiza obras sin permiso que modifican el cauce del Xanes

El grupo municipal del Partido Popular de Ares, encabezado por su portavoz, Fina Martínez, denunció ayer que el gobierno local ha dado luz verde a una serie de actuaciones que modifican el cauce del río Xanes a su paso por el municipio sin contar con el permiso necesario de Augas de Galicia.

Los populares, que ya han reclamado la celebración de una comisión extraordinaria de la concejalía de Obras y Servicios para abordar y pedir explicaciones sobre este asunto, afirmaron en un comunicado que una de las actuaciones ha consistido en derribar un lavadero que está catalogado dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal del 99.

Martínez explicó que se está modificando el cauce natural del río, mediante la colocación de un relleno y sin canalización aparente, en el cruce de la Avenida Federico García Expósito con el Camiño de Pedrós.

“Se trata de uno de los puntos más importantes de desagüe del Concello, en una zona en la que todos los años, cuando se producen fuertes precipitaciones hay inundaciones”, aseguran los populares, quienes desconocen qué tipo de consecuencias puede acarrear esta actuación para todo lo que afecta al saneamiento del municipio.

Ante esta posible situación irregular, el Partido Popular ha puesto el asunto en conocimiento de Augas de Galicia para que “revise que esta obra es legal, que no se está cometiendo ningún tipo de delito medio ambiental y que no genera problemas a los vecinos de Ares”.

Por último, los populares subrayaron que no van a consentir que el alcalde, Julio Iglesias, “campe a sus anchas” y, en su opinión, aproveche los meses de verano para realizar obras “sin ningún tipo de control”.

“Estamos cansados de que el alcalde haga lo que le da la gana y no ofrezca explicaciones al resto de partidos y, sobre todo, a los vecinos”, concluyó la popular, quien aseguró que su formación seguirá “vigilante” ante cualquier tipo de irregularidad.

En 2006 Augas de Galicia impuso una sanción de 901 euros y la reposición de las cosas al estado anterior a las obras de la canalización de un tramo de unos 35 metros del Xanes.