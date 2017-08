Portos urge la reapertura al tráfico del acceso al muelle viejo de Mugardos

Portos de Galicia advierte al Concello de Mugardos que debe reabrir al tráfico rodado el acceso al puerto viejo de la localidad, que permanece cerrado desde hace un mes. El gobierno local presentó el pasado junio una propuesta de peatonalización de la vía que discurre paralela al paseo marítimo de la localidad para la temporada estival al organismo autonómico, propuesta que, como indicaron no recibió respuesta, “entendendo o Concello que o silencio é positivo”.

“Sorprendentemente e sen mediar comunicación algunha denegando a solicitude, Portos comunica de forma oral que as restricións de vehículos deben levantarse e converter de novo o Porto nun lugar irrespirable”, indicaron desde el gobierno.

Ante esta situación la pasada semana han solicitado una reunión con Portos para tratar, entre otros temas la peatonalización de este vial, el mal estado de la Casa do Reloxo, propiedad del organismo autonómico, o “o abandono que sofre a rampa que da acceso ás embarcacións de remo e o pantalán ou a posible denuncia por parte do Concello do convenio asinado no ano 2004 para manter as zonas de titularidade de Portos”, señalaron.

Desde el Concello sostienen que la decisión de Portos perjudica la humanización de una zona clave para la promoción económica y turística y limita las posibilidades de crecimiento de la hostelería local “xa que a beirarúa debe quedar libre para permitir a accesibilidade”, dicen. También aseguran que la solicitud emitida ahora por Portos para reabrir la zona al tráfico “non ten mais explicación que a presión exercida polo grupo municipal do PP para evitar que Mugardos creza e se desenrole, utilizando as institucións para o interese partidista”.

Por este motivo convocan para esta tarde una reunión informativa a la que invitan a vecinos y hosteleros –20.00 horas en el salón de plenos del Concello– con el fin de informar de la situación y de las medidas a adoptar en defensa de los intereses del municipio y de su economía.

Malestar entre la hostelería

La medida de peatonalización de la vía ha sido bien recibida entre el sector hostelero aunque ha habido discrepancias en la forma de llevarla a cabo. “Peatonalización sí, pero no cerrando a la circulación ambos carriles”, indica David, propietario de la Estrella del Muelle, una medida que como indica impide a sus clientes acceder al apartamiento habilitado al final del muelle. “Se puede llegar a el por otro acceso pero no es muy conocido lo que hace que al final hayamos perdido clientes”, indica. El propietario de este establecimiento asegura que en caso de habilitar un carril de acceso, aunque la salida se efectuase por otra calle, no solo permitiría incrementar la afluencia de clientes, sino también instalar terrazas a otros establecimientos situados en zonas donde la acera es más estrecha y que con los dos carriles abiertos a la circulación no las pueden instalar. l