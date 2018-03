Portos impide el desarrollo de la Milla Nocturna en el muelle de Mugardos

Portos de Galicia aprobó el pasado año –la resolución publicada en el DOG data del 26 de septiembre– unos criterios para autorizar la ocupación del dominio público portuario con destino a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas. Los mismos criterios que ayer impidieron la celebración de la II Milla Nocturna en el puerto de la localidad y que obligaron a su cambio de ubicación a la avenida del Cristo.

Al margen de las formas –la notificación de desautorización llegó el propio viernes, un día antes de la celebración–; la nueva normativa ha sembrado la preocupación en el gobierno local que ya tenía programados varios eventos para este verano en la zona portuaria y que, ahora, ve peligrar. “Según los nuevos criterios de Portos, solo podrían autorizarse en la zona la celebración de fiestas populares y patronales, así como eventos vinculados a la tradición marinera o de la villa o de carácter etnográfico, las competiciones deportivas de carácter náutico y las ferias y mercados vinculados con productos del mar”, explicó la alcaldesa, Pilar Díaz. “Esto coarta el desarrollo turístico y, por tanto, económico de Mugardos, que no solo tiene en su fachada marítima uno de sus principales reclamos, sino que es el único espacio para desarrollar eventos de cierta importancia”, indicó, “por no hablar de las repercusiones que puede tener para la hostelería del muelle”.

A este respecto, ve peligrar el desarrollo de la semana de fiestas del verano; “no se si considerarán las fiestas patronales toda la semana o solo el fin de semana”, así como un evento de danza que aunará en el Cantón de Cora, por segundo año consecutivo, a agrupaciones de distintos puntos de la provincia –del 6 al 8 de julio– o el concierto tributo a la Edad de Oro del Pop Español de Alberto Comesaña el 4 de agosto.

“Es una situación muy grave, que nos preocupa y que trasladaremos a los grupos de la oposición el próximo miércoles en la Comisión de Urbanismo y Movilidad”, señaló Díaz. De forma paralela, el Concello también solicitará en los próximos días la autorización para ocupación del dominio público portuario con el fin de conocer qué espectáculos podrán desarrollarse y cuales no, con el fin de cancelarnos si no se les encuentra localización alternativa.

“El muelle de Mugardos no tiene una actividad portuaria importante y creo que habría que aplicar la norma con cierta racionalidad y teniendo en cuenta las circunstancias de cada municipio”, aseguró. El gobierno no descarta, de ser así, retomar el proyecto ya planteado el pasado año, de solicitar la cesión del puerto al Concello y dejar en manos de Portos de Galicia solo la zona del muelle de gestión portuaria. l