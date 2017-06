Pontón avala al gobierno “aberto e transparente” del BNG en Fene

“Teño o convencemento de que a carta de presentación de Pedro Sánchez en Galiza non vai ser quitar a un alcalde do BNG para poñer un do PP, imaxino que o non e non ao PP vale tanto para Madrid como en Fene”, indicó ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una visita institucional realizada a la localidad. Así, se refirió la nacionalista al intento de moción de censura que PP, PSOE y los dos ediles no adscritos –antes de Somos Fene– intentaron presentar el pasado martes.

El regidor, Juventino Trigo, aseguró que en el municipio “non existe ningún motivo para unha moción de censura”, y afirmó que “o goberno está adicándose a traballar e a sacar adiante asuntos que levan paralizados moitos anos”. En este sentido, pidió a la oposición “responsabilidade e que traballen en positivo” ya que su actitud “o único que fai é perxudicar á cidadanía”.

Trigo, que no quiso entrar a valorar el conato de moción, sí le recordó al PP que gobernó con seis ediles, sugiriendo que a diferencia de lo que ocurre ahora con un gobierno de cinco “nunca se lle paralizou o labor de goberno”.

La visita de Ana Pontón permitió a la portavoz nacionalista conocer los proyectos en los que está trabajando el gobierno, así como las prioridades que éste quiera trasladar a la Cámara gallega. Pontón expresó su orgullo por un ejecutivo municipal que “conseguiu que Fene sexa sinónimo de transparencia, de preocupación pola cidadanía e de iniciativas en positivo para dinamizar un concello que ten sufrido con crueza os efectos da reconversión industrial e da crise económica”, indicó tras la reunión con el grupo de gobierno.

Pontón se interesó por la recuperación del entorno del río Cádavo y de la ribera de Barallobre, pero también por el reciente anuncio de Abanca de dejar sin oficina el barrio de San Valentín. “Un caso máis dos progresivo desmantelamento do sistema bancario galego”, según coincidieron la nacionalista y el regidor.

Cierre de Abanca

Al respecto de este asunto, el alcalde explicó que ya se concertó con representantes de la entidad una reunión para el próximo jueves en la que se le presentará el contenido de la resolución acordada en el pleno de la pasada semana que, entre otras cuestiones, incluye la posibilidad de que el Concello valore su posición como cliente del banco si finalmente decide cerrar la sucursal. “Tentaremos explicar e xustificar porque é tan necesario manter aberto ese servizo en San Valentín”, indicó Trigo, un servicio ubicado en uno de los barrios más populosos del municipio. l