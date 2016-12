El Concello de As Pontes y Endesa han firmado un convenio que impulsará mejoras urbanísticas y de dotación de servicios en el municipio. Así la compañía eléctrica cederá a la administración local terrenos, edificios y equipos a cambio de que ésta tramite con agilidad todo lo vinculado a la adaptación de la Unidad de Producción Térmica (UPT) As Pontes a la Directiva de Emisiones Industriales.

El alcalde de la localidad, Valentín González Formoso, el director general de Minería, Juan Carlos Alonso Encina y el director general del Noroeste, Miguel Temboury, rubricaron el acuerdo ratificado por el pleno previamente. El convenio “permitirá culminar el proceso de restauración de la superficie y cierre de la explotación minera”, según destacó la firma en un comunicado. Endesa cederá al Ayuntamiento espacios y bienes que podrán ser dedicados a usos distintos de los vinculados a la extracción de lignito. Así, una parte de la cesión –suelo de Vilavella y diversos útiles– se destinarán a crear un museo que recoja la memoria de la explotación minera.

Además los terrenos ocupados por los antiguos almacenes y talleres mineros se destinarán a uso industrial por lo que, tanto Endesa como Concello, solicitan a la Xunta su inclusión en el Plan Sectorial de Áreas Industriales de Galicia. Se trata de 217.000 metros cuadrados que se dedicarán a la creación del polígono de Portorroibo.

En el documento se hace mención a que la intención de Endesa es finalizar el proceso de venta de viviendas en el poblado de As Veigas, iniciado en 2002, el único del municipio que queda sin enajenar. “Para ello se deberá regularizar la división de las parcelas donde se ubican las viviendas y renovar las infraestructuras urbanísticas y de servicios, que pasarán a ser de titularidad pública”, indican. También señalan que una vez realizadas las modificaciones urbanísticas pertinentes, Endesa ejecutará la renovación de infraestructuras del poblado –deportivas, sociales y docentes– que posteriormente se cederán al Concello.

Dentro del convenio también se incluye la enajenación de terrenos mineros al borde oriental del lago –área de la playa vegetal, pista perimetral norte y espacio entre esta y el dominio público hidráulico–. La firma también otorgará el derecho de servidumbre de paso de los accesos al lago desde los lugares de Saa y Espiñaredo.

Entre los bienes que se cederán se incluye el edificio e instalaciones del Tesouro, de 57.000 metros cuadrados de superficie; terrenos del Canal IV –parte de los cuales se encuentran ocupados por equipamientos públicos–; la antigua escuela de aprendices Calvo Sotelo; las zonas colindantes del Eume y el terreno ocupado por el cementerio de Espiñaredo. Pasarán también a manos del Concello la zona de la plaza de A Lembranza y su superficie próxima, así como un terreno adicional al ya cedido en Alimpadoiros para la construcción de la pista de karts.