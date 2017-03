PONTEDEUME.- El coste de la sustitución de la cubierta del mercado asciende a 249.000 euros

El proyecto modificado para la sustitución de la cubierta del Mercado municipal de Pontedeume, cuya estructura de madera se ha pudrido en menos de tres años desde su instalación, cifra en 249.000 euros el coste de los trabajos. El gobierno recibió la pasada semana el documento que ya ha sido remitido a la empresa que instaló el tejado con el objeto de que esta indique si se hará cargo o no de su ejecución. “Se a empresa non se fai cargo do custo o asumirá o Concello, contratando novamente a obra a fin de non perder máis tempo e reclamándolle xudicialmente os cartos á firma”, indicaba ayer el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.

Por otra parte, las tareas de demolición de la calle San Miguel bajo la que irá una parte de la nueva construcción del mercado avanzan. Los técnicos de la empresa de control de calidad de obra iniciaron los trabajos del protocolo de grietas de las viviendas del vial así como de la calle Porto y Alcacer. Se trata de actuaciones previas al desmontado de la citada calle que se excavará hasta una profundidad que oscilará entre los cinco y los siete metros y con un ancho aproximado de cuatro metros, según explicaron desde el Concello.

El alcalde puntualizaba ayer que se están llevando a cabo las medidas necesarias para que el atraso de las obras sea mínimo. n