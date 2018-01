Pontedeume adjudicará a finales de este mes las obras de la cubierta del mercado

El Concello de Pontedeume adjudicará en las próximas semanas las obras de sustitución y construcción de la nueva cubierta del mercado municipal, de cara a que los trabajos puedan dar comienzo el próximo mes de febrero, tal y como avanzó el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández.

Los trabajos, necesarios después de detectarse que las vigas instaladas cuatro años atrás estaban podridas, desbloquearían unas obras que estuvieron paralizadas durante todo 2017.



1 Detección del problema en la cubierta

En diciembre de 2016 operarios de la firma adjudicataria de la rehabilitación integral del mercado, Acciona, detectaban la ruptura de una de las vigas principales de la cubierta. El Concello procede entonces a la contratación de un empresa especializada en patologías de la madera para que confirme si se trata de un problema puntual o que afecta a toda la estructura. “Efectivamente nos confirman que las vigas están podridas y que la humedad, infiltrada debido a la pintura metálica que se les aplicó, alcanzaba en algunos puntos el 60%, cuando los niveles normales oscilan entre el 10 y el 14% no pudiendo llegar nunca el 20%”, explica el alcalde, Bernardo Fernández.

Un varapalo que frenó en seco los trabajos de rehabilitación de la plaza de abastos que debían estar ejecutados en un plazo de ocho meses, según recogía el pliego de condiciones del contrato firmado en noviembre de 2016 entre la empresa Acciona y el Concello por un importe de 1,2 millones de euros.



2 Nuevos permisos de Patrimonio

La necesidad de llevar a cabo los trabajos de sustitución de la cubierta, obligaron al ejecutivo local a solicitar un nuevo permiso de actuación a la Dirección Xeral de Patrimonio. “No solo conseguimos que nos autorizasen las obras, sino que nos permitieran poner vigas de madera laminada, mucho más resistentes a la humedad que las de madera maciza instaladas previamente”, explica el regidor.

A la par que se el gobierno local tramitaba permisos con las autoridades pertinentes, trasladó la problemática a la empresa constructora que en su momento instaló las vigas podridas y dio parte al seguro para que se hiciera cargo de los gastos de la situación. Finalmente, se habilitó una partida de 260.000 euros para la demorar los trabajos, a la vez que se reclamaba la cuantía a la constructora en los juzgados.



3 Cálculos erróneos en la calle San Miguel

El segundo varapalo en los trabajos llegó con el desmonte de la calle San Miguel. “Tras las catas realizadas para el desmonte de esa calle, la empresa detectó que los cálculos del proyecto estaban mal hechos y que comprometían tano la estabilidad de la calle como de las casas de la zona”, explica el alcalde. A raíz de esta diagnosis los técnicos optaron como solución la realización de un pilotaje, “inyectando hormigón y construyendo unos pilotes a 30 metros”.

Bernardo Fernández reconoce que, si bien es cierto que no se produjo ningún avance en las obras, “no hemos estado parados, estuvimos trabajando en aspectos muy importantes para el proyecto”, indicó. La intención del gobierno local es, conforme vayan avanzando las obras de sustitución de la cubierta, ir finalizando la modificación del proyecto del desmonte de la calle San Miguel para que las obras no sigan acumulando meses de demora.