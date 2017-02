La Policía Local reforzará el control sobre la ordenanza de residuos

La Policía Local de Narón reforzará sus controles para velar por que propietarios de establecimientos comerciales y hosteleros en particular, cumplan con la ordenanza de residuos y limpieza viaria. El edil de Seguridade Cidadá, Guillermo Sánchez Fojo, señaló que agentes sin uniforme realizarán controles periódicos en determinadas zonas del municipio en las que se registran mayores problemas. Así avanzó que ya se han tramitado algunas denuncias que derivarán en expedientes una vez avancen las mismas.



Desde el Concello recuerdan que está prohibido depositar bolsas o cualquier otro tipo de residuos sueltos fuera de los colectores o en la vía pública y que esos deben depositarse también en los colectores adecuados. En el caso de desatender estas obligaciones las sanciones pueden alcanzar los 750 euros.



vandalismo

Otra de las problemáticas sobre las que se está realizando un especial control son los actos vandálicos. Así, según indicaron se detectaron varios casos en los que el contenido de los colectores apareció esparcido por la vía pública e incluso se llegaron a robar varios en la zona rural. En este caso las sanciones podrían llegar a los 3.000 euros en función a la consideración de los daños ocasionados.



Los actos vandálicos contra los contenedores no son exclusivos de Narón. Concellos limítrofes como el de Neda se han visto afectados por esta problemática también llegando a aparecer hasta media docena de colectores quemados, según indicó ayer el alcalde Ángel Alvariño.



El Concello procederá en el próximo mes a la reposición y ampliación de la flota de contenedores tras haber adquirido 80 nuevos equipos –40 para residuos orgánicos, 20 para plásticos y otros tantos de papel y cartón–. “Gracias a una ayuda de 35.000 euros del Plan de Medio Ambiente de la Diputación vamos a adquirir nuevos contenedores con sus respectivos anclajes, una medida que no solo nos permitirá sustituir los dañados, sino ampliar el servicio”, explicó.